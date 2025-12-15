Más de 100 víctimas de violencia de género por agente: la Policía denuncia el abandono de Marlaska a las mujeres

La falta de formación específica y la elevada carga de expedientes dificultan la protección y seguimiento efectivo de las víctimas, según los informes sindicales.

Las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional denuncian el abandono del Ministerio del Interior a la protección de las víctimas de violencia de género: ya hay más de un centenar de casos por agente.

En una conversación con EL ESPAÑOL, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) alerta de la necesidad de una "emergencia de recursos" para evitar "riesgos preocupantes" en la seguridad de las víctimas.

Según datos oficiales, hasta diciembre de este año, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género ha aumentado hasta los cuarenta casos.

Los agentes reclaman más medios para luchar contra la violencia de género después del incremento en los casos de mujeres asesinadas y de las inversiones "vacías" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció hace seis meses.

"Se anunciaron medidas puntuales en materia de procedimientos y sistemas, pero las adjudicaciones de efectivos a las UFAM han sido insuficientes; no han cubierto la demanda real en muchos territorios. ¿Ha habido una respuesta administrativa y tecnológica? Sí, pero no un refuerzo humano, homogéneo y suficiente en todas las provincias", asegura el sindicato.

A finales de junio, tras una oleada de asesinatos machistas, Interior ordenó a los cuerpos policiales "incrementar los medios de protección para las víctimas". La instrucción exigía extremar la vigilancia de los casos más graves, mejorar la coordinación con el entorno de estas y aumentar los procedimientos de detección precoz de casos no denunciados.

Sin embargo, ​el sindicato asegura que "los esfuerzos no han ido directamente a reforzar las UFAM ni a solventar faltas concretas, como son la plantilla, la formación y los recursos móviles o las necesidades de las comisarías".

"Así no se puede garantizar de manera absoluta la protección de las mujeres", exponen, mientras recuerdan la polémica originada por los fallos en las pulseras telemáticas antimaltrato que, a su juicio, ejemplifica cómo la modernización tecnológica no basta cuando no se acompaña de medios humanos suficientes y de soporte operativo real.

No obstante, reconocen que la Dirección General de la Policía ha realizado inversiones en material, renovación de flota (hay compras públicas registradas y recepciones de vehículos) y la actualización del sistema VioGén.

Principales problemas

Entre las carencias que denuncian, está la cifra de agentes que el Ministerio del Interior dedica a la lucha contra este tipo de delitos. Según datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, las unidades de atención a la mujer están "infradimensionadas" y, por ende, con una carga de trabajo "inasumible".

Según el sindicato, los agentes están "desbordados" y habría que rebajar esos ratios hasta por debajo de la treintena o cuarentena de casos activos por agente, para realizar valoraciones más frecuentes e individualizadas.

Los informes sindicales sitúan la media nacional en torno a 60 casos por agente, un número que ya consideran excesivo para asegurar un seguimiento proactivo y eficaz.

Lo mismo ocurre con el traslado de las denunciantes en vehículos policiales que, según explica el SUP, "no están en condiciones adecuadas para una respuesta rápida, discreta y segura".

"La carencia de medios de movilidad retrasa desplazamientos, dificulta seguimientos y reduce la capacidad de intervención inmediata en situaciones de riesgo. La disponibilidad en cada distrito es crítica. Es incompatible con un seguimiento proactivo y una protección eficaz. Hay que ser conscientes de que una demora de minutos puede ser determinante para la seguridad de una víctima".

Los datos oficiales avalan las denuncias del sindicato sobre las situaciones de riesgo, que según las últimas cifras disponibles ya hay más de 180.000 evaluaciones.

Estos números solo recogen a víctimas con orden de protección o medidas cautelares tras denuncia, de modo que la cifra real de mujeres afectadas es mayor, porque muchas nunca llegan a denunciar.

Educación y formación

Otra grieta entre el discurso ministerial y la realidad aparece en la formación especializada. El sindicato asegura que algunos policías llevan años sin poder acceder al curso obligatorio de especialización en violencia contra la mujer, pese a los repetidos anuncios de mejora formativa en este ámbito.

"La formación ha mejorado, pero no está bien del todo. Pedimos al Ministerio una planificación formativa, ambiciosa, y con calendarios vinculantes para evitar que haya agentes sin la preparación necesaria", indican desde el SUP.

El panorama en la rama investigadora no es mejor. Los agentes relatan que algunos investigadores llegan a manejar centenas de expedientes activos simultáneamente, cuando las buenas prácticas internacionales recomiendan cargas mucho más bajas, especialmente en casos complejos.

“La referencia prudente se sitúa en decenas de casos, y en investigaciones delicadas no más de 10 o 15 expedientes a la vez”, explican.

El resultado, tras ese esfuerzo de Interior, sigue siendo el mismo: unidades desbordadas, víctimas desatendidas y falta de formación para sostener la protección y seguridad de las denunciantes.

“Por responsabilidad pública”, piden medidas inmediatas, empezando por refuerzo de plantilla, vehículos, formación y medios logísticos concretos para las UFAM. Sin estos pasos, advierten, el colapso puede agravarse.