Zarzuela repudia el vídeo en el que Juan Carlos I defiende su legado y a Felipe VI con el estilo de sus mensajes navideños

Fuentes de la Casa del Rey han trasladado que la breve grabación, de la que no habían sido informados de antemano y que copia la estética de los tradicionales mensajes de Navidad del monarca, "no parece oportuna ni necesaria".

En el vídeo de apenas un minuto y 35 segundos, Juan Carlos I se dirige a los más jóvenes, sobre todo a los que "no conocen la historia de España", sorteando así su reciente exclusión de los actos de los 50 años de la Monarquía en España.

"Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar. Dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero, con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es", comienza el emérito en esta grabación, en la que aparece con americana y sin corbata hablando a la cámara de frente, sentado en una silla y con la bandera de España de fondo.

El vídeo se hizo público pasadas las 16 horas de este lunes mientras Felipe VI pronunciaba un discurso en la Sesión constitutiva del Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración de los 500 años de existencia del Consejo de Estado, en Madrid.

El emérito explica también las razones por las que ha escrito su libro de memorias España de Reconciliación, que este miércoles verá la luz en España, un mes después de ser publicado en Francia.

"He realizado este esfuerzo de escribir las memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la Transición en primera persona, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro y todo este legado que yo os he podido dejar", asegura.

Juan Carlos I defiende que la Monarquía ha "jugado un papel esencial en toda esta Transición": "Una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo".

Por último, reclama todo el apoyo a su hijo Felipe VI en "este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo".

"Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo", concluye.

50 aniversario de la Monarquía

Juan Carlos I no fue invitado a los actos institucionales celebrados el pasado 21 de noviembre en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados en conmemoración de los 50 años de su proclamación como rey.

La razón por la que el monarca emérito fue excluido de estos actos es porque renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales.

Desde hace más de cinco años vive en Abu Dabi, un "exilio" autoimpuesto por sus escándalos personales y financieros y del que regresa puntualmente de forma privada.

Pese a no participar en los actos del 50 aniversario de su proclamación como monarca, Juan Carlos I sí asistió a la reunión familiar celebrada en el Palacio Real de El Pardo el pasado 22 de noviembre. Un evento íntimo al que también asistieron los Reyes, la Reina Sofía, la princesa Leonor, la infanta Sofía, las infantas y sus hijos, así como otros familiares cercanos.

Unos días antes, el 18 de noviembre, el Rey emérito trasladó un mensaje de agradecimiento, muy similar al del vídeo de este lunes, a los que le apoyaron hace 50 años cuando fue proclamado Rey al tiempo que pidió el mismo apoyo para Felipe VI.

"Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio".

También, el pasado miércoles el emérito reconoció, en una entrevista con el canal francés France 3 ,que cometió "errores", pero que no se arrepiente de su pasado y que tampoco tiene remordimientos o intenta "no tenerlos": "Yo he servido a España, a los españoles, y a veces no presté suficiente atención a la familia. Espero que me perdonen y que el pueblo español comprenda lo que hice". No obstante, aseguró que si pudiese volver atrás tendría más cuidado con sus actos.