Interior da chalecos antibalas caducados hace 4 años a los policías del Campo de Gibraltar en plena guerra con el 'narco'

El Ministerio del Interior ha ordenado utilizar los chalecos antibalas caducados que aún permanecen en los almacenes de armamento para equipar a los agentes del Campo de Gibraltar, ante la falta de unidades disponibles en la zona.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el problema está teniendo lugar en la Línea de la Concepción.

Esa zona es el epicentro del narcotráfico en España y una de las principales puertas de entrada de hachís y cocaína al país.

Los superiores de esta comisaría han advertido en una inspección el mal estado en el que se encuentran los chalecos, concretamente de los radio-patrulla, quienes necesitan a diario de esa protección.

La decisión que se ha adoptado para suplir esa carencia no es la de adquirir una nueva partida, sino echar mano de los que utilizan los efectivos pertenecientes a las Unidades de Policía Judicial, Información y Extranjería, al comprobar que se encontraban en mejor estado.

¿El motivo? En principio, no tienen tanto uso como los de sus compañeros, que patrullan día tras día las calles de la localidad gaditana.

Sin embargo, según las imágenes a las que ha podido acceder EL ESPAÑOL, la vida útil de estos chalecos terminó hace cuatro años.

Los chalecos, de la marca FEDUR, tienen fecha del año 2011. Según las fuentes policiales consultadas, el fabricante de los mismos ofrece "10 años de garantía" y vigencia desde la fecha de fabricación.

Uno de los chalecos cuya vida útil terminó en 2021 y que se han repartido en la Línea. EL ESPAÑOL

Es decir, eran fiables hasta el pasado 2021.

Este hecho se produce en plena escalada de violencia del narco en las últimas semanas contra los agentes que desmantelan sus redes en el sur de la península.

Unas organizaciones que cada vez tienen más armamento a su disposición. "Usan armas de guerra, ya no tienen miedo a disparar", señalan mandos policiales dedicados a luchar contra estas organizaciones criminales.

Y en este contexto, los agentes trabajan o bien con chalecos caducados o directamente sin ellos, lamentan fuentes de seguridad ciudadana.

Los policías de la zona se encuentran "en estado de shock" ante esta grave situación.

Sin evaluación

La situación se interpreta como un ejemplo más de falta de previsión y mala gestión de recursos materiales en el ámbito policial. Los agentes exigen de manera urgente la reposición inmediata de los chalecos retirados y la dotación suficiente para todas las unidades, independientemente de su destino o función.

La medida se ha adoptado sin una evaluación previa de riesgos ni comunicación formal a los afectados. "Deja sin protección personal a agentes que realizan tareas de investigación sobre el terreno, en ocasiones en entornos de alta peligrosidad, máxime hablando de una zona como es la del Campo de Gibraltar" señalan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

"Esta región, solicitada por este Sindicato como Zona de Especial Singularidad, está sujeta cada día a intervenciones con riesgo para la vida e integridad física de los policías".

"Es necesario trasladar a la sociedad, que la reasignación improvisada de material esencial compromete la seguridad operativa y vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales. Los chalecos antibalas son un elemento obligatorio para el desempeño seguro de numerosas actuaciones policiales, incluidas las labores de investigación y detención", continúan en el SUP.

"No cuestionamos la necesidad de reforzar la seguridad en La Línea, pero hacerlo a costa de dejar desprotegidos a otros agentes es inaceptable", finalizan.

"¿Dónde han ido a parar los millones destinados a la lucha contra el narcotráfico en el famoso Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar? Hay una deficiente gestión de los recursos públicos en este sentido, la Policía está en una situación tercermundista, sólo en La Línea faltan más de 200 chalecos antibalas", alertan.