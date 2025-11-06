Llega un chorro polar a España en las próximas horas: la Aemet alerta de fuertes lluvias y tormentas en estas zonas
Fuertes tormentas en Cataluña: los Mossos vigilan el barranco de la Faneca por posibles inundaciones
Aragón activa su plan de Protección Civil por riesgo de "fuertes tormentas": se espera granizo y lluvias intensas
-
Cancelada la Universidad en Cataluña
A través de un comunicado, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha informado de la cancelación de todas las actividades académicas programadas para este jueves, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil de la Generalitat, que ha alertado sobre fuertes lluvias en el litoral y prelitoral catalán y ha aconsejado evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles.
-
Líneas de ferrocarril afectadas
El temporal de lluvias que afecta a Cataluña ha provocado la interrupción del servicio ferroviario en la línea R15, entre Móra d’Ebre y Ascó (Tarragona), y en la línea R14, a la altura del apeadero de Riu Milans, en el tramo Lleida–La Plana de Picamoixons. Como consecuencia, Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat.
En la R15, la caída de un muro sobre la zona de vías entre Móra y Ascó ha obligado a suspender la circulación, mientras que en la R14 una avería en la catenaria ha causado el mismo efecto en el punto de Riu Milans.
Renfe está gestionando servicios alternativos por carretera para garantizar el traslado de los viajeros afectados.
-
Aviso naranja en Cataluña
Cataluña se encuentra hoy en alerta naranja (riesgo importante) por precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en una hora. También Galicia está en ese nivel de aviso debido a un temporal marítimo con olas que pueden alcanzar más de 7 metros.
Además, otras seis comunidades permanecen en alerta amarilla (riesgo para determinadas actividades) por alguna de estas inclemencias o por ambas.
Están en color amarillo por lluvias y tormentas la Comunidad Valenciana (hasta las 10 horas) y Baleares. Por oleaje están en dicho nivel de alerta Andalucía, en la costa granadina y almeriense, y asimismo Asturias, Cantabria y País Vasco.
-
Descenso de las temperaturas
A lo largo del día de hoy se prevén rachas de viento muy fuertes en Galicia, la cordillera Cantábrica y diversas áreas del noreste, este y sureste peninsular.
Las temperaturas máximas experimentarán un notable descenso, reflejando el cambio de masa de aire y el predominio de un ambiente más fresco e inestable.
-
Distintos niveles de alerta
Una intensa inestabilidad atmosférica marca la jornada de hoy en buena parte del país, con varios frentes que están dejando fuertes lluvias, tormentas y un notable empeoramiento del estado del mar.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado distintos niveles de alerta en varias comunidades ante el riesgo de precipitaciones torrenciales y oleaje, especialmente en zonas del noreste y noroeste peninsular.
-
Lluvias generalizadas
Durante este jueves, la llegada de varios frentes junto con la aparición de una zona de bajas presiones en el norte del Mediterráneo provocará un tiempo inestable en gran parte de la Península y Baleares.
Se esperan lluvias generalizadas que, en algunos lugares, podrán ser intensas y acompañadas de tormentas.