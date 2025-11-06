El temporal de lluvias que afecta a Cataluña ha provocado la interrupción del servicio ferroviario en la línea R15, entre Móra d’Ebre y Ascó (Tarragona), y en la línea R14, a la altura del apeadero de Riu Milans, en el tramo Lleida–La Plana de Picamoixons. Como consecuencia, Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

En la R15, la caída de un muro sobre la zona de vías entre Móra y Ascó ha obligado a suspender la circulación, mientras que en la R14 una avería en la catenaria ha causado el mismo efecto en el punto de Riu Milans.

Renfe está gestionando servicios alternativos por carretera para garantizar el traslado de los viajeros afectados.