Albares reconoce el "dolor e injusticia a los pueblos originarios de México" tras exigir disculpas Sheinbaum

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha descrito este viernes la historia compartida entre España y México, como una en la que, "como toda historia humana", hay "claroscuros".

"Ha habido dolor e injusticia a los pueblos originarios. Hubo injusticia y justo es reconocerlo hoy y lamentarlo, porque esa es parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla", ha señalado el jefe de la diplomacia española en un acto celebrado este viernes en el Instituto Cervantes en en el que también ha participado Luis García Montero o el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, entre otros.

Estas declaraciones se producen después de que el lunes la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, asegurara que su Gobierno aún espera una respuesta del Estado español a la carta que el exmandatario, Andrés Manuel López Obrador, envió en 2019 solicitando una disculpa formal por todos los abusos cometidos durante la conquista.

No fue hasta el 2021 cuando el expresidente mexicano decidió leer públicamente las palabras que había enviado dos años antes a Felipe VI, solicitando una disculpa por la “vulneración de derechos individuales y colectivos” durante la conquista y los años que México fue una colonia española.

Las relaciones entre México y España han vivido varios momentos de tensión tras la no invitación del rey Felipe VI a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, en un hecho sin precedentes, por lo que Madrid decidió no enviar a ningún representante.

Una muestra de arte indígena

El ministro de Asuntos Exteriores ha inaugurado este viernes la muestra La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que reúne 435 piezas cedidas por el Gobierno de Sheinbaum está dividida en cuatro sedes madrileñas: la Casa de México en España, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo Arqueológico Nacional (MAN), y el Instituto Cervantes.

Según ha explicado la comisaria Karina Romero, las piezas abarcan desde el año 1.400 a.C. -es el caso de algunas figuras de la cultura olmeca- hasta el siglo XXI -algunos de los textiles que se muestran en el Cervantes-. "Lo interesante es que tratamos de representar 30 siglos de los pueblos indígenas de México", ha apuntado.

Romero ha explicado durante un recorrido con medios de comunicación por las distintas sedes que el objetivo es mostrar y reivindicar a las mujeres en las culturas indígenas mexicanas, ya que es la mujer la que lleva las tradiciones indígenas permitiendo su continuidad. Sin embargo, reconoce que no pretenden enseñarlo "todo", principalmente porque en la actualidad tampoco se conoce con seguridad cuántos pueblos indígenas llegó a haber en la zona durante la época prehispánica. "Ahora mismo hay 74 pueblos y 68 lenguas nacionales además del español", ha añadido.

"Quisimos encontrar aspectos en común entre estos universos vivos y las continuidades en la actualidad. Parte de lo que quisimos mostrar es los aspectos en común a través de la geografía y el tiempo. Algo que es importante saber es que las culturas indígenas de México no son culturas arqueológicas o algo del pasado: los pueblos indígenas actuales son los herederos. Ya no hacen pirámides pero el pensamiento ancestral y su sabiduría continúa. Poner en valor a los herederos de esta riqueza ancestral y sobre todo a las mujeres, valorar y reivindicarlas en todo este contexto social", ha zanjado.

Así, en la primera de las sedes, la Casa de México, las piezas que se exponen están relacionadas con el ámbito divino de las mujeres en las culturas maya, huasteca o mexica entre otras. En estas culturas las mujeres están vinculadas con el agua o con la noche y aspectos femeninos son representados continuamente en el arte, ya sea en figuras, en mosaicos o en textiles.

"El ámbito divino nos va a dar este planteamiento básico de la cosmovisión de los pueblos indígenas, que tienen culturas ancestrales que han continuado con algunos aspectos a hasta nuestros días", ha revelado la comisaria para después añadir que el cuerpo desnudo de las mujeres van "más allá del erotismo" y son símbolos de fertilidad.

En el Thyssen descansan las joyas que decoraron el cadáver de la señora Tz'aka'ab Ajaw, que recibe el nombre de "reina roja" porque fue enterrada en cinabrio, lo que tiñó sus restos. Se trata de un hallazgo reciente, de hace 20 años.

En el Museo Arqueológico se han expuesto las piezas que hacen referencia al aspecto social de estas culturas y, finalmente, en el Cervantes se muestran las "historias tejidas", donde la actividad textil es protagonista.