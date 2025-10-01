La Comisión Antiviolencia multa con entre 1.500 y 5.000 € a 38 activistas propalestinos por los sabotajes en La Vuelta

Dos agentes de la Policía Nacional detienen a un hombre durante las protestas propalestinas en la Vuelta, a 7 de septiembre de 2025, en Monforte. Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado proponer sanciones a 38 personas por el boicot y los sabotajes acaecidos durante las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España,

Las propuestas emitidas por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional contemplan multas de 1.500 a 5.000 euros por episodios registrados en las cuatro últimas etapas de la competición, incluida la última con los disturbios que se produjeron en Madrid tras las protestas, alentadas desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los expedientes corresponden a infracciones calificadas como leves o graves y se tramitan a través Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Se

En total, el Ministerio del Interior ha propuesto sancionar a ya a 55 personas por el boicot a la competición. Hace dos semanas, 17 manifestantes propalestinos fueron multados por protagonizar diversos incidentes de boicot en distintas etapas de la Vuelta Ciclista a España 2025.

Boicot

Pese a estas propuestas de sanción, Marlaska y el dispositivo policial de la última etapa de la ronda ciclista española siguen en el ojo del huracán, tras los disturbios de hace varias semanas.

El dispositivo de seguridad establecido por Interior y la Delegación del Gobierno en el centro de Madrid en la última jornada de La Vuelta a España se vio absolutamente desbordado por los manifestantes propalestinos, que lograron reventar la carrera.

Los 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil movilizados se vieron sobrepasados muy pronto. Los manifestantes, perfectamente coordinados, desbarataron el control de seguridad y empezaron a arrojar vallas, vidrios y otros objetos a los agentes antidisturbios.

Tras lo ocurrido, los agentes de la Policía Nacional señalan tanto al ministro del Interior como al presidente del Gobierno por alentar los incidentes y por la falta de previsión ante unos disturbios previsibles.

Según fuentes conocedoras del dispositivo consultadas por EL ESPAÑOL, desde Interior se pidió evitar fotos o incidentes incómodos, y primar esa imagen a que los agentes pudieran hacer bien su trabajo.

Críticas al Gobierno

Todos los sindicatos criticaron lo sucedido. "El presidente del Gobierno, en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los ciclistas y de ofrecer la imagen de un cuerpo policial fuerte y un dispositivo sólido, ha optado por lo contrario: alimentar la protesta", denunció el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El SUP criticó que Sánchez, con sus declaraciones, dando alas a los manifestantes en la mañana del domingo, ha debilitado "la autoridad del Estado y deja en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España".

"Lo ocurrido hoy ha demostrado que claramente se ha buscado cortar la Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, de los ciudadanos y de la propia Policía, todo por conveniencia política", añadían. "Se ha atado a los policías nacionales de pies y manos".

A su juicio, Marlaska estableció un "dispositivo claramente insuficiente, poniendo en riesgo la seguridad de todos; se ha visto a grupos de compañeros totalmente rodeados, en una situación de riesgo intolerable".

Para el sindicato mayoritario, JUPOL, "el problema no radica en la planificación del dispositivo, sino en el clima de blanqueamiento y aliento que desde Instituciones del Estado y partidos políticos se ha dado a las movilizaciones en La Vuelta".

A juicio de este sindicato, "instar al boicot de un evento de esta envergadura no solo es una irresponsabilidad, es un ataque a la convivencia democrática y, potencialmente, un hecho constitutivo de delito".