Los 'wasaps' del flirteo de Miss Asturias con Ábalos tras pedirle trabajo: "Cuando hablo contigo, me entran unos calores..."

Claudia Montes, ex Miss Asturias en categoría senior, envió decenas de emojis de corazones y besos al hoy exministro José Luis Ábalos.

Así consta en los 64 folios que ocupa la transcripción de todos sus chats de WhatsApp. Desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 1 de febrero de 2020.

El político, cuando respondía los efusivos mensajes, lo hacía, desde luego, con mucha menor intensidad que ella. Un "Jajaja", un único emoji de un beso...

Lo que sí hizo el exsecretario de Organización del PSOE es ayudar a la modelo a conseguir un empleo público. En concreto, en LogiRail, filial de Renfe.

Ábalos le envió varias ofertas de trabajo, a las que Montes concurrió. También ayudó a la mujer con algunos de sus gastos, tras las quejas de ella cuando estaba al borde del desahucio, que, finalmente, ocurrió.

La modelo escribía de forma recurrente a Ábalos. Él le respondía pasadas unas horas, de forma breve y poco eufórica. Ella llegó, incluso, a decirle "te quiero" y "te extraño" al entonces ministro, quien se extrañó: "No me puedes extrañar si no me conoces". Dicha conversación se produjo a las 21:09 de la noche del 2 de septiembre de 2019.

"No sabes cómo soy", contestó el 9 de diciembre de ese año, después de que ella le escribiera: "Ahora me gustaría estar contigo, besarte, abrazarte y decirte que cada día te quiero un poquito más. Me gustaría que vieras en mi rostro el orgullo y la felicidad que siento por ti, corazón".

Pese a la efusividad de la mujer, ambos habían coincidido en persona sólo en un par de ocasiones. Montes se hizo una fotografía con el político en un mitin del PSOE, partido en el que, por entonces, militaba.

Allí, consigue su teléfono y comienzan a chatear. El último mensaje que consta en los 64 folios de transcripciones es el siguiente: "Un secretito entre tú y yo. No sé qué me pasa, pero cuando hablo contigo o se acerca el día me pongo a sudar; me entran unos calores...". No consta que Ábalos respondiese.

Durante los meses en los que conversan también aluden a temas políticos. En enero de 2020, tras desatarse el conocido como Delcygate, el entonces ministro de Transportes se queja a su amiga: "La derecha está empeñada en no dejarlo [el asunto]".

"Jolines", lamenta Montes. "Tendréis que buscar una estrategia para desviarlo y que hablen de otra cosa", le aconseja. "Espero...", expresa Ábalos.

"Si estuviera a mi alcance, haría lo que fuera para que no tuvieras que pasar por esto...", le anima la mujer.

