Seis adultos y tres niños siguen hospitalizados en Cartagena por el brote de salmonelosis en un hotel que afectó a 100 personas

Seis personas adultas y tres menores están hospitalizados en Cartagena por el brote de salmonelosis que se produjo este sábado en un hotel de La Manga del Mar Menor y en el que resultaron intoxicadas más de cien, informa el Gobierno murciano.

En el hospital Santa Lucía de Cartagena han sido atendidos 24 adultos y 23 niños, trasladados en cinco ambulancias.

Desde la tarde del sábado, los afectados presentaban un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre, por el que este domingo permanecieron ingresados dos afectados, que hoy son ya nueve.

El trabajo del Servicio Epidemiología y de Seguridad Alimentaria y Zoonosis y de los Laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones se centra en la recogida y análisis de muestras para identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas.

Los primeros resultados microbiológicos de los pacientes apuntan a un brote de salmonelosis, si bien se siguen recogiendo muestras. Cabe recordar que la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 movilizó cinco unidades para su atención 'in situ' y trasladó de pacientes.

Como parte del protocolo, el Servicio de Epidemiología e inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria se personaron este domingo en el establecimiento para llevar a cabo la correspondiente investigación epidemiológica y la adopción de medidas de prevención y control.

Así, se decretó la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel, que continúa vigente, y se ha ordenado una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones.