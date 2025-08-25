El hospital Santa Lucía de Cartagena.

El hospital Santa Lucía de Cartagena. Ayuntamiento de Cartagena

España

Seis adultos y tres niños siguen hospitalizados en Cartagena por el brote de salmonelosis en un hotel que afectó a 100 personas

Tras la intoxicación, se decretó la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del establecimiento y se ordenó una limpieza y desinfección exhaustiva.

L. V.
Agencias
Publicada

Seis personas adultas y tres menores están hospitalizados en Cartagena por el brote de salmonelosis que se produjo este sábado en un hotel de La Manga del Mar Menor y en el que resultaron intoxicadas más de cien, informa el Gobierno murciano.

En el hospital Santa Lucía de Cartagena han sido atendidos 24 adultos y 23 niños, trasladados en cinco ambulancias.

Desde la tarde del sábado, los afectados presentaban un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre, por el que este domingo permanecieron ingresados dos afectados, que hoy son ya nueve.

Bacterias del género 'Salmonella'.

El trabajo del Servicio Epidemiología y de Seguridad Alimentaria y Zoonosis y de los Laboratorios de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones se centra en la recogida y análisis de muestras para identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas.

Los primeros resultados microbiológicos de los pacientes apuntan a un brote de salmonelosis, si bien se siguen recogiendo muestras. Cabe recordar que la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 movilizó cinco unidades para su atención 'in situ' y trasladó de pacientes.

Como parte del protocolo, el Servicio de Epidemiología e inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria se personaron este domingo en el establecimiento para llevar a cabo la correspondiente investigación epidemiológica y la adopción de medidas de prevención y control.

Así, se decretó la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel, que continúa vigente, y se ha ordenado una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones.