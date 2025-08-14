Los incendios dejan 3 muertos, 84.000 hectáreas arrasadas en una semana y complican la operación salida del puente

Un vecino contempla la superficie calcinada por el incendio en la localidad de A Caridade, en el municipio de Monterrei (Orense). Brais Lorenzo Efe

España sigue ardiendo consumida por una oleada de incendios activos en siete comunidades autónomas y que este jueves se ha cobrado una nueva víctima mortal en León, la tercera desde que se inició la crisis. Más de 22.000 hectáreas se han calcinado ya en Galicia y el fuego sigue sin dar tregua en Castilla y León y Extremadura.

Más de un millar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia siguen luchando contra las llamas en diez incendios forestales, a los que se suman otros 2.200 en tareas de apoyo logístico y de mando a una labor para la que tienen desplegados 420 medios. Los ministerios de Defensa, Interior y Transición Ecológica han movilizado helicópteros, agentes de la Guardia Civil y brigadas de refuerzo de incendios forestales para tratar de contener el fuego en los puntos más calientes, como Jarilla (Cáceres), Chandrexa (Orense) o Yeres (León).

"Todos los medios del Gobierno trabajan para afrontar la difícil situación que vive nuestro país. La amenaza sigue siendo extrema", ha explicado Pedro Sánchez a través de las redes sociales. El ministro Óscar López ha añadido que el Ejecutivo actuará si a alguna comunidad autónoma "se le va de las manos" el control de los incendios.

Durante la noche, las unidades de la #UME han continuado trabajando en 🔟 #IF 🔥 diferentes, realizando misiones de:



⭕️Perimetración

⭕️Quemas de ensanche

⭕️Ataque directo

⭕️Defensa de interfaz urbano-forestal

⭕️Vigilancia con drones (RPAS)

⭕️Liquidación#IFCangasDeNarcea… pic.twitter.com/bNQYUkSOlB — UME (@UMEgob) August 14, 2025

Los incendios activos están dispersos en siete comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana. En Castilla-La Mancha, el incendio de Navalmoralejo (Toledo) se extinguió ayer. Las autoridades siguen vigilando la virulencia del fuego, que en lo que va de año ha quemado casi 150.000 hectáreas en España, más de 84.000 en la última semana, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

Ante esta situación y en respuesta a la petición de ayuda de España a la Unión Europea, Francia ha enviado dos hidroaviones de tipo Canadair, con una capacidad de 6.123 litros de agua, que han aterrizado este mediodía en Santiago de Compostela. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá este jueves a las 17.30 horas la reunión del Centro de Coordinación de Protección Civil (CECOP) por la crisis.

Galicia

La situación 2 de emergencia permanece vigente este jueves en toda la provincia de Orense, donde se mantienen activos siete incendios forestales, entre ellos los dos focos de Chandreixa de Queixa, que han arrasado 9.500 hectáreas. El incendio forestal de Dozón-O Castro, en la provincia de Pontevedra, ha sido estabilizado esta madrugada tras afectar a una superficie de 400 hectáreas.

En total, en Galicia se han quemado más de 22.200 hectáreas. El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha informado de que el fuego ha traspasado ya el límite provincial con Zamora.

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de A Espasa, durante el incendio forestal que permanece activo en Chandrexa de Queixa (Ourense) Brais Lorenzo / Efe.

Durante la madrugada las autoridades han ordenado evacuaciones y desalojos en Monterrei, Albarellos, Mixós, Estevesiños, Vences y A Pousa, pero en la mañana del jueves los confinamientos se han levantado.

El operador ferroviario Renfe ha vuelto a suspender los servicios de alta velocidad que enlazan Madrid con Galicia tras haberlos reanudado brevemente esta mañana, provocando situaciones de caos en la estación de Chamartín.

Castilla y León

Jaime, un hombre de 37 años ingresado en el hospital de Valladolid por quemaduras en el 85% de su cuerpo, sufridas mientras combatía las llamas del incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que atravesó a la provincia de León, es la segunda víctima mortal que dejan las llamas en la zona. En el momento de sufrir las quemaduras, acompañaba al otro hombre que murió quemado por las llamas en Nogarejas (León).

El hospital vallisoletano atiende a otros cinco pacientes, tres de ellos en estado crítico en la Unidad de Quemados y otros dos en la UCI, uno de ellos en estado crítico y otro con pronóstico grave. El sexto herido, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 % de su cuerpo, fue trasladado ayer a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

Voluntarios tratan de apagar el fuego en Abejera de Tabara, Zamora. Susana Vera Reuters

A primera hora de la mañana, el incendio de Molezuelas de la Carballeda -que se ha convertido en el más grave del verano por las 37.000 hectáreas quemadas- se encuentra sin llamas tras una noche tranquila. Todavía hay una treintena de pueblos desalojados con más de 8.000 afectados. La Guardia Civil ha detenido al autor del virulento fuego de Puercas, que ha quemado más de 4.000 hectáreas.

En León siguen en nivel 2 de gravedad los incendios declarados en Yeres -que afectó al paraje natural de Las Médulas-, en Llamas de la Cabrera y en Anllares del Sil. Además otros tres incendios mantienen el nivel 1 de gravedad en Padersivil, Orallo y Fasgar, algunos de ellos tras bajar de peligrosidad y permanecer durante horas en nivel 2.

Asturias

El incendio declarado en la zona de Genestoso, en Cangas del Narcea, en una zona limítrofe con León, continúa activo este jueves, al igual que otro declarado ayer en Bezanes, en Caso. En este último los medios aéreos no pudieron actuar ayer por la tormenta, aunque se espera que sí puedan hacerlo hoy a lo largo del día.

Un camión de Bomberos en labores de extinción del incendio en el Alto del Acebo. Paco Paredes Efe

En el fuego de Genestoso siguen trabajando Bomberos de Asturias y empresas forestales, mientras que en la vertiente leonesa del incendio hay maquinaria pesada consolidando el perímetro. Respecto al resto de incendios localizados en Cangas del Narcea, se mantienen controlado el de Cobos y se da por extinguido el de Vallado I y por estabilizado el de Vallado II (Pachalina).

Extremadura

El avance durante esta madrugada del incendio forestal declarado el martes en la localidad cacereña de Jarilla ha obligado a cortar la circulación en la autovía A-66 entre los kilómetros 446 en Casas del Monte y 471 en Plasencia en ambos sentidos.

El fuego también afecta a otras vías como la CC-214, que une la población de Jarilla con la N-630; la CC-213, entre Cabezabellosa, Villar de Plasencia y N-630; y un camino vecinal que conecta Cabezabellosa con El Torno.

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) este jueves en la localidad de La Granja (Cáceres). Eduardo Palomo Efe

Por otra parte, el dispositivo de emergencia evacuó a última hora del miércoles a 19 vecinos atrapados en el municipio de Cabezabellosa que habían hecho caso omiso de las órdenes de evacuación.

Durante la madrugada, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha procedido al envío masivo de alertas a teléfonos móviles (ES-Alert) para el confinamiento de la población de Oliva de Plasencia. Asimismo, se mantiene la evacuación de las localidades de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha informado de la firma de la declaración de situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX) para toda la región ante la simultaneidad de incendios en el territorio extremeño.

Valencia

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, que llevan a cabo desde el pasado 1 de julio una huelga de celo en la que cumplen con su horario de trabajo pero no hacen horas extraordinarias, han interrumpido la medida para atender la emergencia declarada con motivo del incendio de Teresa de Cofrentes.

Bomberos en el incendio de Teresa de Cofrentes. Manuel Bruque Efe

Un total de siete medios aéreos se han incorporado esta mañana a las labores de extinción, que se incrementarán hasta los ocho a lo largo de la jornada, al haberse solicitado un medio aéreo a la Comunidad de Aragón.

El incendio, de nivel 2 de emergencia y originado por un rayo, obligó a desalojar dos pedanías de este pueblo del interior de Valencia y zonas diseminadas de Ayora, aunque se trata en todos los casos de segundas residencias.

Andalucía

El dispositivo para la extinción y prevención de incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado el incendio declarado el pasado lunes en Tarifa (Cádiz) que ha afectado a un perímetro de 300 hectáreas y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles.

El fuego se dio por controlado a última hora del miércoles, después de tres días de lucha contra las llamas, que en la tarde del lunes llegaron a amenazar la zona de viviendas y hoteles situada en Atlanterra y playa de Los Alemanes.

Parte de la zona arrasada por las llamas en Tarifa EP

Por su parte, los medios aéreos y terrestres del Plan Infoca siguen trabajando en cerrar el perímetro del incendio declarado el miércoles por la tarde en el paraje 'La Contienda' de Aroche (Huelva), en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Este incendio ha provocado el corte de la carreteras HU-8100, en Aroche.

Madrid

El incendio de Tres Cantos declarado el lunes y que se cobró la vida de un vecino ya ha sido controlado tras calcinar unas 2.000 hectáreas, pasando a situación operativa cero.

El fuego declarado el miércoles a primera hora de la tarde en Torrelodones se encuentra también controlado y los vecinos que fueron desalojados ya han podido regresar a sus casas.

La granja de Tres Cantos quemada.

El fuego, que según un comunicado del Ayuntamiento ha afectado a cinco parcelas de viviendas en construcción, empezó a las 14:00 horas y gracias a la rápida intervención de los efectivos, se pudo dar por estabilizado a las 17:00 horas.

Se ha extinguido también el incendio originado el lunes en Navalmoralejo (Toledo); que avanzó hasta la provincia de Cáceres, arrasando más de 3.200 hectáreas, la mayoría en suelo extremeño.