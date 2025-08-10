Imagen de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Siete años de prisión para un hombre que violó a su hijastra de 14 años mientras su madre estaba en la cárcel

El condenado, Juan Enrique J. C., de 27 años, "le dijo que quería lo mejor para ella y que ningún hombre le hiciera daño".

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre, que responde al nombre de Juan Enrique J. C. con antecedentes penales no computables, a siete años de prisión por violar a su hijastra de 14 años mientras su madre estaba interna en un centro penitenciario, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

El acusado y la madre de la víctima tenían una relación sentimental desde 2013 y convivían en el domicilio de ella hasta que, en septiembre de 2020, la mujer tuvo que ingresar en prisión, por lo que sus dos hijos menores se quedaron a cargo de la abuela, que vivía en el mismo edificio, situado en la localidad malagueña de Arriate. Juan Enrique J. C. "le dijo que quería lo mejor para ella y que ningún hombre le hiciera daño".

El procesado, de 27 años, aprovechó esta circunstancia para violar a su hijastra "siendo plenamente consciente de la edad de la menor y de la ascendencia que ostentaba sobre la misma al ejercer sobre ella funciones de padrastro", según el fallo. Tal y como recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, Juan Enrique J. C. entraba en el cuarto donde estaban la víctima y sus hermanos durmiendo, "diciéndole que se fuera con él al dormitorio de su madre".

Agentes de la Guardia Civil. Guardia Civil

El procesado ha sido condenado por un delito de agresión sexual a menor de 16 años y además de la pena de prisión, se le prohíbe aproximarse a la víctima, a su domicilio y lugar de trabajo a una distancia no inferior a 500 metros.

Tampoco puede comunicarse con ella por cualquier medio (telefónico, postal, correo electrónico, entre otros), durante diez años y tendrá que indemnizar a la víctima con 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Tras la pena privativa de libertad, los magistrados le imponen siete años de libertad vigilada. La investigación del caso ha estado a cargo del Juzgado de Instrucción nº 1 de Ronda.