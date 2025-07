El PSOE pide una investigación del "espionaje" ilegal a Sánchez y su familia por parte de las cloacas del Estado

El PSOE, en un comunicado que se ha conocido a través del programa Mañaneros 360 de TVE, apunta a que el informe que Feijóo utilizó en el Congreso para hablar del historial de los negocios del suegro de Sánchez y de sus hermanos en saunas y prostíbulos, se basa en una documentación obtenida por la "policía patriótica" de Rajoy.

De ahí que, este viernes, el PSOE haya pedido una “condena política” y una “investigación judicial” por el “seguimiento” a Pedro Sánchez y su familia por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, cuando el ahora presidente era secretario general de los socialistas.

“Si Núñez Feijóo se subió a la tribuna del Congreso de los Diputados con unos papeles conseguidos de forma ilegal, y por los que toda la cúpula del Ministerio del Interior en el Gobierno de Rajoy está imputada en los juzgados, estaríamos ante unos hechos de máxima gravedad, intolerables, por los que tendrá que dar explicaciones y, en su caso, responder ante la Justicia”, explica el PSOE en un mensaje enviado a los medios.

El informe del que habla el PSOE se refiere a una nota informativa con el título RIESGOS PS (en referencia a Pedro Sánchez) con el membrete de confidencial. Este documento, de cinco páginas, contiene información sobre las supuestas debilidades de Pedro Sánchez y el historial de negocios de su suegro y de los hermanos de su suegro con saunas gay y prostíbulos.

En ese 2014, el entonces secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez —imputado en varias causas penales y procesado en el caso Kitchen— pidió a José Manuel Villarejo, condenado a 24 años de prisión, recabar información sobre los negocios del padre de Begoña Gómez para utilizarlos contra Pedro Sánchez.

En esa cita de agosto, el comisario Villarejo y Francisco Martínez hablaban del documento en los siguientes términos:

José Manuel Villarejo: “Esto es mortal, mortal. Cuando haga falta... Es un tema para que solamente lo trates con el presidente y el número uno, para en un momento determinado decirle... Tenemos tal información”.

Francisco Martínez: “Esto lo revienta (en referencia a Pedro Sánchez). Esto mataría políticamente a cualquiera. Pero un tío de izquierdas que va con la bandera del rollo este feminista, muy feminista, y lo tiene lleno de polacas chupando p*** en una sauna. Hay que saber de todo”.

Tras conocerse estas conversaciones, el PSOE denunció el supuesto espionaje ilegal a Pedro Sánchez, pero se archivó la denuncia al concluir que no estaba acreditado que la información facilitada por Villarejo fuera un encargo directo del Ministerio del Interior.

El PSOE, al ataque

El Gobierno ha criticado este viernes la "bajeza" del PP después de que Núñez Feijóo haya vuelto a acusar a Pedro Sánchez de beneficiarse del negocio de la prostitución a través de su suegro, ya fallecido.

En una comparecencia este viernes en Barcelona, Feijóo se ha reafirmado en sus palabras del miércoles en el Congreso, cuando acusó a Sánchez de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución", en referencia -sin citarlo- a los negocios -saunas- que, según algunas informaciones, tuvo su suegro.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (derecha) este viernes junto al concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera David Zorrakino Europa Press

"Yo no he hecho crítica sobre los negocios de la familia del presidente del Gobierno. Yo he hecho una crónica sobre esos negocios que ustedes (los medios de comunicación) han publicado desde hace más de 10 años", ha indicado el líder del PP.

En su opinión, Sánchez "no puede decir que va a ilegalizar la prostitución, cuando participó del abominable negocio de la prostitución" y se benefició de ello "en el ámbito personal y patrimonial".

Además, ha advertido de que no va a aceptar "lecciones de moralidad desde la inmoralidad".

Los ministros de la parte socialista del Gobierno han arremetido contra las palabras de Feijóo y han acusado al PP de usar los papeles del excomisario Manuel Villarejo para lanzar estas acusaciones.

En concreto, el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha denunciado que Feijóo está tirando de "los papeles de Kitchen, los papeles de Villarejo y las cloacas del Estado" para ocultar la corrupción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Y ha reclamado una investigación sobre el "espionaje" durante el Gobierno de Mariano Rajoy a los rivales políticos, entre ellos al entonces líder del PSOE y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ahora está siendo usado por los populares para su "política basura".

Para el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el PP está revolviéndose en la "porquería" y quiere hablar de "lupanares" porque es consciente de la "fortaleza" con la que Sánchez salió del pleno del miércoles sobre corrupción en contraste con Feijóo, que a su juicio acabó "embarrado hasta las cejas".

Bolaños ha criticado la "bajeza" del PP por poner el foco en "supuestos familiares", y ha asegurado también, en una entrevista en RNE, que aclararán, colaborando con el Tribunal Supremo, que no hay financiación irregular en el PSOE.

Mientras, la ministra de Ciencia, Diana Morant, considera "indignante" la postura de la oposición y asegura que Feijóo "es el dirigente del PP más sucio que ha tenido nunca España".

"Llegar a hacer afirmaciones de una persona que está fallecida y que, por cierto, son insinuaciones que están recogidas en esas cloacas que creó el PP, en esa policía patriótica del señor Villarejo para perseguir al adversario político, lo único que demuestran es que no tienen otro proyecto para España que derribar a Pedro Sánchez", ha añadido.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que el empeño del PSOE por sacar adelante una ley abolicionista de la prostitución es "coherencia", no un acto de "cinismo", como dijo la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

En una nota de prensa, el PSOE ha acusado a Feijóo de difundir bulos en sede parlamentaria y ha señalado que si utilizó unos papeles conseguidos de forma ilegal, tendrá que dar explicaciones y, en su caso, responder ante la Justicia.