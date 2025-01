Montero 'bendice' una reunión Pedro Sánchez -Puigdemont y se abre a ceder la Agencia Tributaria a las autonomías

La próxima líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, se ha mostrado a favor de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el líder de Junts, el independentista fugado de la justicia Carles Puigdemont.

Así lo ha señalado la socialista, también ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE en una entrevista en la cadena Ser donde, además, se ha mostrado abierta a que la Agencia Tributaria se despedace en 17 entes autonomicos que gestionen las comunidades.

"Desde luego hay que darle normalidad a esa relación con Puigdemont", ha indicado Montero en una opinión que, ha subrayado, no ha hablado con el presidente del Gobierno no que es "personal" . "La voluntad del Gobierno es darle normalidad" a la relación", ha añadido. "No estaría mal que Sánchez se viera con Puigdemont", ha abundado.

La cuestión catalana ha centrado en gran medida sus declaraciones como próxima nueva secretaria general del PSOE andaluz. Porque Montero ha tenido que responder también a las particularidades que el Gobierno del que forma parte ha concedido a los independentistas catalanes a cambio de la investidura de Sánchez y en la negociación presupuestaria.

Para la ministra, lo que se le concede a Cataluña no tiene que perjudicar a Andalucía sino servirle de senda. De camino, ha señalado, para pedir lo mismo. Montero, de esta forma, marca el camino del Estatuto de Autonomía que, ha insistido, no está del todo desarrollado.

Agencia Tributaria

Dentro de esta cuestión, Montero se ha abierto a que la Agencia Tributaria, ahora bajo su mando por ser ministra de Hacienda, pueda ser transferida a las comunidades. "Hay que articular un sistema de financiación que se desarrolle en todos lados. Luego, si la Agencia Tributaria tiene que ser central o en red es otro debate. Lo impotente es que todos recibamos más recursos y los servicios públicos tengan recursos", ha señalado.

La socialista también ha abordado la complicación de su acumulación de cargos tanto orgánicos como institucionales. No piensa dejar el ministerio pero, ha señalado, su puesto en el Gobierno es también "trabajo por Andalucía".

En todo caso, Montero ha señalado que piensa apoyarse en un equipo en Andalucía para poder hacer compatible el Gobierno central y su tarea de oposición al presidente andaluz, Juanma Moreno.

Contra el presidente de la Junta también ha cargado la socialista, quien ha señalado que aplica en Andalucía "con falsa moderación, que en realidad es educación", la "agenda del PP que también aplica en Madrid como "la privatización de la universidad o la bajada de impuestos a los ricos".

"Nunca me he resistido"

Montero, ya metida en la tarea de desgaste al presidente andaluz, ha negado que se resistiese a aceptar el liderazgo del PSOE andaluz pese a los meses que se ha especulado con su llegada a Sevilla. "Nunca me he resistido, es que ahora se ha abierto el proceso congresual".

Contrasta esta versión con lo que desde el partido se ha ido deslizando durante semanas que situaban a Pedro Sánchez como la figura que habría pactado con su ministra la necesidad de hacerse cargo del PSOE andaluz.

Montero sí que ha reconocido que el partido en la comunidad necesita un nuevo clima "de victoria, de autoestima. Necesitamos un revulsivo", ha señalado, porque el momento de estar en la oposición "ya ha pasado".

La ministra, que estuvo en los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, luego condenados por el caso de los ERE, ha señalado que se enorgullece de haber sido parte de esos Ejecutivos.

"Trama judicial"

Porque, ha señalado, el caso ERE fue "una trama judicial" que ha atribuido al PP y que luego el Constitucional "anuló". Es cierto que el Alto Tribunal deshizo decisiones sobre ambos expresidentes, pero ambos siguen condenados, cabe recordar.

En todo caso, Montero ha presumido de trabajo socialista en la Junta durante los 35 años que gobernaron. "Que me relacionen con Chaves y Griñán es un orgullo porque han modernizado Andalucía. Allí partíamos de una situación de muy atrás y en 35 años lo conseguimos revertir", ha indicado.