Koldo facilitó a Aldama los móviles de las vicepresidentas Calviño y Ribera y el de la ministra Reyes Maroto

Koldo García, asesor y mano derecha de José Luis Ábalos durante el tiempo en que este fue ministro de Transportes (de enero de 2020 a julio de 2021), no sólo se movía con soltura en los pasillos del Ministerio, sino que tenía tal grado de confianza que incluso se sintió con la potestad de facilitar al empresario y comisionista Víctor de Aldama los números de teléfono móvil de tres de las personas más importantes del Gobierno de Pedro Sánchez en aquel momento: el de las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera y el de la ministra Reyes Maroto.

Así lo certifican los archivos de sonido enviados por Aldama (hoy detenido) a Hidalgo mediante WhatsApp, intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a los que ha tenido acceso este periódico.

Aldama estaba interesado en contactar con Ribera, por eso se puso en contacto con Koldo y le envió el siguiente mensaje el 22 de julio de 2020: "Pásame teléfono de la vicepresidenta, que ni Javier ni yo lo tenemos, porfa, no sé donde lo echamos de la de Transición Ecológica" (sic). La respuesta de Koldo fue inmediata y le transmitió al comisionista que ese contacto lo tenía Ábalos.

A continuación, realizó la gestión. Sin embargo, el asesor del exministro se equivocó y le facilitó un número de teléfono móvil junto a la palabra "vicepresidenta". Pero el teléfono que le envió a Aldama fue el de la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien se mantuvo en el cargo hasta 2023.

"Por cierto, este teléfono que me has dado no es de la 'vice', es de Reyes, la de Turismo", le contestó Aldama.

"¿Pero de quién quieres el teléfono, de Nadia?", le preguntó Koldo en otro mensaje. Apenas unos instantes después Koldo García le enviaba a Aldama el número de móvil personal de la ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno de España.

Al recibir el contacto de Calviño por error, Víctor de Aldama se dirige a Koldo en otro tono, visiblemente enfadado, y le escribe el siguiente mensaje: "De Nadia no, coño, de la vice de Transición Ecológica" (se estaba refiriendo a Teresa Ribera). La respuesta del asesor de Ábalos fue rápida: "Voy, espera un poco, porfa", le dijo en un primer momento. Y un rato después le facilitó este nuevo contacto.

Así consta en los chats de WhatsApp a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que se encontraban en los teléfonos intervenidos a Koldo García y Víctor de Aldama por la UCO. Y ya han sido enviados al juez que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.