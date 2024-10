El exdirector de la Guardia Civil niega conocer a Koldo y también el supuesto chivatazo a los investigados por la UCO

El exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha negado este lunes conocer a Koldo García Izaguirre, mano derecha de José Luis Ábalos y personaje clave que da nombre al caso investigado por la Audiencia Nacional sobre una trama dedicada, supuestamente, a cobrar comisiones ilegales a través de varios contratos públicos adjudicados a varias empresas al inicio de la Covid-19.

El exdirector ha comparecido esta mañana en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. También ha negado ser la persona que dio el chivatazo al exasesor de Ábalos sobre que había una investigación abierta por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Es una falsedad absoluta. No le conozco, no le he visto en mi vida. No nos hemos reunido. No nos hemos escito ni un whatsapp, ni un correo electrónico. No he podido darle ninguna información. Y tampoco podría haberle dado una información que yo mismo reconocía. Lo niego total y radicalmente. Debería preguntarle a él por qué ha hecho esa afirmación. Lo ignoro absolutamente", ha remarcado.

Tal y como figura en uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) Koldo García parecía tener conocimiento por su cuenta de las investigaciones que se cernían sobre él.

Según figura en ese documento que abunda en la responsabilidad del comandante Rubén Villalba en el entramado, Koldo le dijo que era la UCO la unidad que se encontraba realizando las pesquisas acerca de los contratos adjudicados por Transportes a la compañía Soluciones de Gestión SL, considerada el epicentro de la trama.

Y, de acuerdo con ese informe de la UCO, García aseguró al comandante que fue Leonardo Marcos, "el anterior director general de la Guardia Civil quien le informó sobre la investigación en curso".

Pero a renglón seguido la UCO resta importancia a esta presunta acusación. El dosier añade que Koldo, en otras ocasiones, ha incurrido en afirmaciones falsas ante terceros sobre sus relaciones "para darse cierta importancia". Ellos mismos, los investigadores, pudieron comprobar en sus pesquisas que algunas de sus afirmaciones resultaron ser falsas. Por tanto, señalaba la UCO, "hasta la fecha esta instrucción no ha hallado indicios que corroboren este extremo".

Relación con Villalba

Es exactamente en lo que ha incidido el exdirector, que ha comparecido por videoconferencia desde Washington, a donde el ministro del Interior le trasladó como consejero este pasado verano. "Nunca he estado en ninguna reunión con él (con Koldo). Mi salida a Washington no tiene nada que ver con nada relacionado con este caso".

A su vez, ha negado conocer al comandante Villalba, al que la UCO sitúa como pieza clave que ofrecía protección y seguridad a los integrantes de la organización criminal para que pudieran continuar con sus actividades presuntamente delictivas con total tranquilidad. "No he hablado con él ni he tenido ningún tipo de contacto nunca. Me parece que esas acusaciones tienen muy poca credibilidad, y el propio informe de la UCO lo desmiente".

"Es un comandante más", ha señalado, "un funcionario al que suspendí de funciones en cuanto tuve conocimiento de que podía estar implicado en comportamientos irregulares. También promoví su cese en el destino que se le había adjudicado. Es la única relación que he tenido con ese señor".