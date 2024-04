Los datos desmienten la campaña catalana de Vox: la mayoría de asesinos machistas son nacionales

Hay cerca de la sede de Vox en Madrid un cartel, colocado por el partido, que podría resumir su estrategia de campaña para las elecciones vascas y catalanas. El cartel muestra varias casillas a marcar que son respuestas a esta pregunta: "¿Le gustaría decidir sobre estos temas?". Esos temas son: "inmigración", "subvenciones", "separatismo", "datos", "energía", "educación", "igualdad" y "agua".

El más llamativo, sin duda, es el de "datos". Quizá, el anuncio de Vox se refiera a la manera de obtenerlos, o a su interpretación. Esta última es la estrategia que ha seguido el partido al publicar un nuevo vídeo de campaña para las elecciones catalanas del 12 de mayo.

En ese vídeo, Júlia Calvet, expresidenta de la plataforma S'ha Acabat! -grupo de jóvenes defensores de la Constitución en Cataluña- y nuevo fichaje por Barcelona del cabeza de lista, Ignacio Garriga, responde a varias preguntas de usuarios en redes sociales.

En su mayoría, las preguntas giran en torno a la cuestión de la inmigración, tema central de su campaña. Calvet responde en un tono desenfadado, y acaba cada intervención con el lema "billete de vuelta", en referencia a la deportación de inmigrantes ilegales -o legales que cometan delitos-.

En esta línea, aparece la siguiente afirmación de un usuario, apodado 'thalifan65': "¿Por qué no cuentan los datos de violencia machista provocados por españoles? Ah no, que eso no interesa".

Calvet responde con contundencia: "Sí que nos interesa. Actualmente, el 50% de los asesinatos a mujeres los cometen los inmigrantes. Para esos inmigrantes, billete de vuelta".

Datos tergiversados

Los datos oficiales que proporciona Ministerio de Igualdad no respaldan esa afirmación. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género viene registrando este tipo de delitos desde 2006. Antes lo hacía el Ministerio del Interior. Registran las cifras de muertes por violencia de género, la nacionalidad de la víctima y la del agresor.

Desde que se tienen datos, el porcentaje de muertes causadas y padecidas por personas de nacionalidad extranjera nunca supera al porcentaje de los nacionales. En este sentido, Vox sólo ha tenido en cuenta los datos registrados en lo que va de 2024.

De enero a abril de este año, tal y como corroboró el martes el presidente del Gobierno, se han producido 10 asesinatos machistas. Cinco de ellos provocados por personas de nacionalidad extranjera. Esto es, el 50%.

Datos recogidos por el Ministerio de Igualdad desde el año 2020 Ministerio de Igualdad

Contar como válidos y definitivos los datos recogidos en sólo cuatro meses es un error, sobre todo teniendo en cuenta que, al término de cada año, la cifra de agresores y víctimas nacionales acaba superando a la de procedencia extranjera.

El vídeo de campaña del partido de Santiago Abascal lo que hace es aprovechar la estadística del momento, obviando la muestra de todos los años anteriores, para potenciar su discurso anti inmigración.

Polémica campaña

Vox ha decidido afrontar el ciclo electoral de las vascas, catalanas y europeas poniendo la diana sobre la inmigración ilegal. Cataluña –que votará el 12 de mayo– es donde más están concentrando sus acciones propagandísticas, en las que no dudan en calificar de "invasión" la inmigración irregular.

Uno de los lemas de campaña del candidato de Vox a la Generalitat de Cataluña, Ignacio Garriga, es: "¿Delincuentes en tu barrio? ¡Nosotros tenemos su billete de vuelta!".

La formación de extrema derecha ha desplegado carteles en Cataluña en los que defiende la deportación de inmigrantes ilegales: "Vienen a robarnos, a agredirnos y a imponernos sus normas".

Abascal ha potenciado este discurso tras ser Vox el único partido que la semana pasada se opuso en el Congreso a la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide para debatir una regularización extraordinaria de inmigrantes. Ha habido nueve en Democracia: cinco lideradas por el PP y cuatro por el PSOE.