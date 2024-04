"No me votes": Imanol Pradales calca el minuto de oro de Alfonso Rueda en el el debate de las vascas

El candidato del PNV en las elecciones vascas, Imanol Pradales, calcó su minuto de oro a Alfonso Rueda durante el debate de EiTB del pasado martes, el único que acogía a las siete candidaturas con opciones de sacar escaño. En el colofón del programa, el líder jeltzale lanzó su último mensaje repitiendo los leitmotiv e incluso el ritmo del presidente gallego, cuando hizo lo propio en la campaña de febrero.

"No me votes" fue la frase recurrente de aquel discurso de Rueda, que arrancó centrado en retratar a sus adversarios políticos y en definir su candidatura por lo que no iba a hacer. Del mismo modo, Pradales adoptó el mismo rol, cadencia y estilo durante su intervención en el debate vasco.

Fue su gran argumento para un debate que se produjo en circunstancias extrañas, con Pradales recién atacado por espray de pimienta al salir de un mitin de Barakaldo horas antes de entrar en plató. A pesar de ello y de haber perdido temporalmente la visión del ojo izquierdo, se dirigió a los estudios de EiTB nada más salir del hospital.

Coño, qué bueno. No sólo exporta Inditex... pic.twitter.com/UeqORD8P9Q — Carlos García (@carlosgtome) April 17, 2024

"Si quieres un gobierno que intente controlar tu vida, no me votes. Si quieres un Gobierno que promueva la confrontación, no me votes. Si quieres un Gobierno que ponga en riesgo tu economía, no me votes", fue el momento más recordado de su minuto de oro.

El debate, por otro lado, estuvo marcado por una gran ausencia: la de las víctimas de ETA. Ello, a pesar de que el candidato de Bildu para ser el próximo lehendakari y quien lidera los sondeos, Pello Otxandiano, había amenazado este martes con agitar la recta final de la campaña electoral al negarse en una entrevista a calificar a ETA como banda terrorista.