El Ejército del Aire envía 150 soldados para incrementar la Policía Aérea del Báltico

150 hombres y mujeres, aviadores del Ejército del Aire, han partido este martes hacia Lituania para integrarse en la misión disuasoria de Policía Aérea del Báltico (BAP, en sus siglas inglesas) de la OTAN.

El grueso del Destacamento Aéreo Táctico 'Vilkas' ha recibido palabras de aliento y orgullo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. "Una vez más nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército del Aire y del Espacio, están siempre en primera línea. Para mí es una satisfacción y un orgullo verles aquí, y a sus familias también", les ha dicho la ministra Robles en su despedida a los 150 hombres y mujeres del Ejército del Aire.

La ministra no ha obviado la dificultad de la misión a la que se enfrentan por el contexto geopolítico mundial, pero "yo sé que ustedes son grandes profesionales y, lo más importante, sé que van con ilusión, con espíritu de servicio y eso es algo que, a mí, no como ministra sino como española, me llena de satisfacción".

Asimismo, se ha mostrado convencida de que "van a dejar muy alto el pabellón español" porque "cuando ustedes están allí en las misiones lo que están haciendo es contribuir a que España sea un país más grande, pero sobre todo contribuir a la paz en el mundo".

DAT 'Vilkas'

El DAT 'Vilkas' es un destacamento numeroso, integrado principalmente por 150 aviadores del Ala 12 y Ala 15 (junto con personal de diversas unidades del EA) y por ocho aviones F-18. A ellos se sumará un A400 del Ala 31, así como aviadores del Centro Logístico de Armamento y Experimentación para ayudar con la guerra electrónica, lo que elevará el destacamento hasta casi 190 efectivos.

Durante los cuatro meses que dura la misión, estará ubicado en la Base Aérea de Siauliai, en Lituania, a 180 km de la capital Vilna. El teniente coronel Pablo Estrada, jefe del DAT, ha agradecido el apoyo y la presencia de la ministra "que nos reafirma en la importancia de la misión, a la que vamos alegres y orgullosos sabiendo que lo vamos a hacer bien".

La misión del BAP, una de las más importantes que se realizan para la defensa colectiva de la OTAN y en la que España ha sido uno de los países que más presencia ha tenido, cumple esta semana 20 años.

Desde el año 2004, la OTAN desarrolla misiones de Policía Aérea en el Báltico para suplir la carencia de los tres estados bálticos que no disponen de una Fuerza Aérea con esta capacidad, en la que España ha participado y liderado en varias ocasiones.

En 2014, después de la anexión ilegítima de Crimea por parte de Rusia, se estableció una segunda presencia de Policía Aérea en la Base Aérea de Ämari (Estonia), que también cuenta con presencia española.