María Jesús Montero: "Todo lo pactado para Cataluña es replicable para el resto de CCAA"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprovechado este viernes su intervención en un encuentro informativo en Sevilla para justificar las últimas cesiones a los separatistas catalanes tras alcanzar un acuerdo in extremis con Junts.

"Todo lo que hemos pactado para Cataluña es perfectamente replicable para el resto de comunidades", ha asegurado la ministra intentando salir del paso de la tormenta política que han provocado las votaciones del pleno del pasado miércoles en el Congreso.

Montero se ha referido explícitamente tanto a la asunción de la deuda como a la cesión de competencias, las cuales "están al alcance del resto de comunidades autónomas". Es más, ha insistido en que todos estos acuerdos producirán beneficios para el conjunto del país y, por tanto, "no generarán nuevos agravios".

"Señores y señoras, niego la mayor", ha llegado a decir, respecto a esos supuestos agravios entre comunidades porque "todo lo pactado está dentro del marco de la Constitución". Y ha insistido, en el turno de preguntas, que el PSOE "no" contempla permitir un "referéndum de autodeterminación" en Cataluña.

Entre estas concesiones, además del polémico impulso a la Ley de Amnistía, se encuentran la delegación en Cataluña de las competencias en inmigración o la publicación de las balanzas fiscales, que permitirán a las formaciones independentistas cuantificar lo que ellos califican como "deuda histórica".

Respecto a la primera cuestión ha detallado que lo que se ha pactado con Junts ha sido un compromiso para delegar a través de una ley las competencias en materia de inmigración a la Generalitat, dentro del 150.2 de la Constitución.

Montero ha remarcado que en la misma se establece que, a través de leyes orgánicas el Gobierno de España, sin perder la titularidad de la competencias, puedar hacer una delegación de las mismas.

"El alcance de esa ley es lo que habrá que debatir con el resto de formaciones y contextualizado con el pacto migratorio firmado por la Unión Europea", ha añadido la ministra, y ver también "hasta dónde puede llegar con sentido común la delegación de competencias", sin llegar a aclarar tecnicismos.

En cualquier caso, cree que hay comunidades que aspiran al autogobierno, "lo exigen y lo pelean", y hay otras que "no tienen esa ambición ni esa capacidad de gestión, pero cuando ven a otras conseguir algo, piden lo mismo y dos huevos duros más", ha subrayado Montero en clara alusión a Andalucía.

Críticas a Juanma Moreno y a Feijóo

De hecho, las críticas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su intervención han sido constantes. También al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al primero por su petición "tibia" de la gestión de los Cercanías, tras pactar con la Generalitat la cesión de Rodalíes, si se produjera en las mismas condiciones y con una inversión de 6.000 millones de euros, y por "la política errática" que está aplicando en Andalucía. Por este motivo, cree que el próximo presidente de la Junta será el socialista Juan Espadas.

Al segundo, por las palabras que pronunció tras las votaciones del pasado miércoles: "Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, no me hubiese dedicado a la política".

"La frase fue estupenda, pero a la política hay que venir estudiado y con capacidad para leer la realidad", ha subrayado Montero. Y la realidad, a su juicio, es un resultado electoral que obliga a intentar llevar a cabo pactos con todos.

Por último, ha reconocido que le encantaría poder llegar a acuerdos con el Partido Popular, pero si los populares "simplemente no van a salvar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tendremos que pactar con todos todo el tiempo". Aunque ha dejado claro que "esto no va de eso porque Sánchez sabe salvarse solo".

