La jura de Leonor, una página en la historia de España

El Congreso ha respondido con una ovación de más de cuatro minutos a la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el día de su dieciocho cumpleaños. Con la ayuda de Pilar Urbano analizamos la ceremonia celebrada treinta y siete años después de la de Felipe VI. La periodista, experta en Casa Real, comenta una de las ausencias más sonadas en el Congreso. "Juan Carlos no tenía fiebre, tenía exilio". Además, Urbano resalta, entre las cualidades de la futura Reina, la simpatía y el carácter afable. "Ella no es campechana como su abuelo, pero ha socializado en una Academia Militar eminentemente masculina". Por último, destaca que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no haya llamado a Zarzuela "para preguntar por el vestido de la Reina", ya que ambas iban de azul, un color "muy monárquico".

Con la ayuda de Fernando Garea, analizamos la situación política de la jornada en la que la mayoría de los socios del Gobierno han estado ausentes, así como la imagen de Santos Cerdán en Bruselas. "La foto con Puigdemont es un punto de no retorno".



