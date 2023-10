Interior refuerza la protección de "puntos sensibles" tras llamar Hamás a la "yihad global"

Las alarmas se encendieron hace una semana. Khaled Mashal, líder del grupo terrorista Hamás entre 2014 y 2017, llamaba a los musulmanes de todo el mundo a que "salieran a las calles" este pasado viernes a protestar contra Israel. Apeló a realizar una "jornada de ira" contra el sionismo, contra Israel y Estados Unidos, y llamó a los musulmanes de todo el planeta a una "yihad global".

La matanza perpetrada por la organización terrorista Hamás en Israel ha provocado un seísmo de consecuencias imprevisibles en países de Occidente. Una de esas posibles consecuencias es que comunidades judías sean víctimas de ataques yihadistas. Pero también cabe la posibilidad de que se produzcan ataques contra otros ciudadanos de países europeos.

Por eso, este martes el Ministerio del Interior ha tomado la decisión ya oficial de poner en marcha varias medidas complementarias de seguridad para reforzar el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, el mismo que se mantiene en vigor desde 2015.

La preocupación ha aumentado tras las recientes manifestaciones de algunos de los líderes de Hamás a nivel internacional. En Interior no quieren que se produzcan episodios como el de este mismo lunes en Bruselas, donde un hombre armado con un kalashnikov ha abierto fuego en plena calle asesinando al menos a dos personas. O como el que se vivió hace unos días en un pueblo francés, donde un profesor fue asesinado por un hombre que profirió gritos islamistas en el momento del ataque. Dejó otros dos heridos a su paso.

Esta decisión se ha adoptado tras la reunión que el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este martes. Se trata de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, el órgano encargado de valorar todos los elementos de seguridad que inciden sobre el riesgo terrorista en España.

El Ministerio, tras haber analizado todos los elementos, ha decidido incrementar su vigilancia y sus recursos, intensificando las labores de prevención en materia antiterrorista. Tal y como avanzó hace una semana EL ESPAÑOL, uno de esos lugares sensibles son las sinagogas, las guarderías y otros lugares habituales en los que se reúnen personas del pueblo judío.

Entre las medidas, destaca el refuerzo de los dispositivos de seguridad sobre determinados puntos especialmente sensibles por todo el territorio nacional y el incremento de las medidas antiterroristas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre otros factores, se activan determinadas unidades especiales, se refuerzan los dispositivos de protección, se incrementan las medidas de vigilancia sobre las infraestructuras críticas, se coordinan las medidas de cibervigilancia y se

realizan evaluaciones periódicas sobre todas estas medidas.

Secretaría de Estado

Todas estas medidas serán transmitidas por la Secretaría de Estado de Seguridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las delegaciones del Gobierno y a consejerías de Interior o Seguridad de las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de Policía propios para su inmediata implementación.

Hay que destacar que el nivel 4 sobre 5 implica ya una serie de medidas

estrictas de refuerzo de los dispositivos de seguridad y de las capacidades de

control y seguimiento por parte de todos los organismos implicados.

En la reunión de este martes, además del ministro, han participado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, el director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, así como representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y del Departamento de Seguridad Nacional.

Los representantes de cada uno de los cuerpos e instituciones que han participado en la reunión han presentado su evaluación de la actual situación de seguridad en España.

Esta Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista, según los estipulados en el

Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, se reúne en este nivel 4 con

una periodicidad mínima semanal para evaluar todos los elementos de

seguridad.

