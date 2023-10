El Gobierno envía dos aviones del Ejército del Aire para sacar a 500 españoles de Israel

El Gobierno acaba de enviar este martes dos Airbus A3300 del Ejército del Aire a Israel para evacuar a 500 ciudadanos españoles que permanecen atrapados en el país tras el ataque terrorista de Hamás y la reacción de las tropas israelíes con los bombardeos en la Franja de Gaza.

Así lo ha comunicado la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, a los medios de comunicación. Los españoles que van a sacar del país donde la tensión crece por momentos se encontraban allí de forma temporal. No han podido abandonar Israel a causa de la suspensión de los vuelos que les traían de vuelta a España tras los ataques de la organización terrorista Hamás.

El Mando de Operaciones ya ha activado esta operación de extracción en coordinación con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

15.30 horas

El primero de los vuelos ha despegado a las tres y media de la tarde en dirección a Tel Aviv. El segundo saldrá a las ocho de la tarde. El viaje de ida y vuelta se completará en 8 horas, contando con el tiempo que tendrán los españoles para embarcar en las aeronaves.

Cada avión tiene capacidad para 272 personas, sin contar tripulación o médico, según precisan desde Defensa.

Robles ha asegurado que "no está previsto" que otros españoles que están en Israel por motivos distintos vayan a ser evacuados. "No es una situación en la que los ciudadanos quieran dejar Israel y eso es un escenario que no se está planteando", ha agregado.

"Ataque terrorista sin paliativos"

España todavía no se plantea prestar ningún apoyo militar a Israel. La reunión OTAN de este miércole, según ha citado Robles, seguirá centrada en la ayuda a Ucrania en la guerra tras la invasión de Rusia. "El poderío de Israel a nivel militar y de inteligencia todos lo conocemos, y por ello ese escenario no está sobre la mesa".

Robles no ha querido pasar la ocasión de reiterar, como el día anterior, en que la posición del Gobierno la marca "el presidente del Gobierno". Y de calificar lo que ha ocurrido como un "ataque terrorista sin paliativos que no tienen ninguna justificación, de una especial crueldad que violan todas las normas del derecho internacional".

El Gobierno, ha insistido, "condena de manera total y absoluta esos ataques terroristas que nada tienen que ver con el pueblo palestino".

