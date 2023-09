Nicolás Redondo: "Me he enterado por la prensa, no tenía constancia ni tengo comunicación del PSOE"

Nadie en Ferraz llamó a Nicolás Redondo Terreros para avisarle de su expulsión del PSOE, el partido en el que ha militado desde 1975. Una decisión tomada este lunes por el Comité Ejecutivo Federal del PSOE que el exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi (1997-2001) ha encajado este jueves por sorpresa, mientras almorzaba con unos amigos en un restaurante de Madrid.

"Me abrieron un expediente hace un par de años por el tema de [Isabel Díaz] Ayuso, y eso se solventó; después, que yo sepa, no he recibido nada", asegura el propio Redondo Terreros en conversación con EL ESPAÑOL. Fuentes socialistas fundamentan la decisión en el "reiterado menosprecio" a las siglas que Redondo Terreros habría mostrado en los últimos años.

"Me he enterado por la prensa", cuenta quien ha sido casi dos décadas (1984-2002) diputado del PSE en el Parlamento Vasco e hijo de Nicolás Redondo Urbieta, histórico líder sindical de la UGT y diputado socialista en el Congreso, fallecido este año.

Según las mismas fuentes socialistas, la Comisión de Ética y Garantías del PSOE abrió un segundo expediente a Redondo Terreros hace semanas y este no habría presentado las alegaciones pertinentes en el plazo previsto para ello.

El exdirigente socialista asegura, sin embargo, "no tener constancia" de la apertura de dicho expediente, resuelto finalmente con la más dura de las sanciones previstas en los estatutos del partido del puño y la rosa.

Ya en mayo de 2021, la Ejecutiva Federal abrió un expediente de expulsión para él y para el expresidente madrileño Joaquín Leguina —que también fue expulsado del PSOE en diciembre de 2022— por haber acompañado a Isabel Díaz Ayuso en su campaña electoral. Redondo Terreros se libró de la expulsión tras pedir disculpas y alegar que no había pedido el voto para la líder popular.

Partidario de pactar con Feijóo

Redondo Terreros, en la línea de otros históricos líderes socialistas como el expresidente Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra o el exministro Javier Sáenz de Cosculluela; ha sido muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La posibilidad de una amnistía a los implicados en el procès había ahondado aún más en su proceso de desafección con el PSOE. Un camino emprendido a toda velocidad después de que el actual Ejecutivo, ahora en funciones, consolidara su actual sistema de pactos con los partidos nacionalistas e independentistas, especialmente con Bildu. Redondo Terreros acusó a Sánchez en 2020 de "abjurar de todo compromiso ético" por pactar con el partido abertzale.

Tras el endiablado resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio, la solución para Redondo Terreros radicaba en pactar con el PP de Alberto Núñez Feijóo. "Llega a un acuerdo con Feijóo para gobernar, y tendrás la política española y europea a tu disposición, que no es poco. Con un gesto de grandeza podría reivindicar el PSOE y reivindicarse como líder", aconsejaba a Sánchez en una entrevista publicada el pasado domingo en El Mundo.

