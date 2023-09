Una diputada 'indepe' piropea a uno de Vox: "Si se lo devuelvo, las charos feministas me destierran"

La política es un universo a veces impredecible. Los debates y las diferentes asambleas y comisiones son lugares habituales de disputas, de reproches, de enganchones y de faltas de respeto y descalificaciones entre los diferentes agentes y protagonistas. Pero a veces, aunque parezca imposible, se producen momentos simpáticos.

Eso es lo que ha sucedido en una comisión en la que se han cruzado una diputada independentista y un diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña. Un encuentro que ha tenido gracia, pero también una enorme carga política. La que el integrante del partido de Santiago Abascal ha aprovechado para sacar a relucir sacando el matiz polémico de la cuestión.

El momento, que se ha viralizado sin parar en redes sociales, ha comenzado con un piropo lanzado por la diputada independentista hacia Alberto Tarradas, diputado de Vox. La joven, a pesar de que su intención era criticar a su compañero de debate, empezó diciéndole que era muy guapo, lo que dejó una situación de lo más extraña.

Piropos entre una diputada independentista y uno de Vox

"Mira que eres muy guapo y me habías caído bien hasta que has abierto la boca". Esto decía la diputada independentista en su discurso, la cual se había sentido atraída por la persona que tenía enfrente. Sin embargo, a pesar de que su aspecto físico era de su agrado, no lo era igual su discurso.

Por ello, no dudó en atacar a su oponente: "No puede ser, que estamos en el siglo XXI". No obstante, el debate político había pasado ya a un segundo plano, ya que todo el mundo estaba pendiente ya de las palabras que había dicho la diputada. Por su parte, Alberto Tarradas, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña, se tomó bien estas palabras, aunque no dudó en responder e intentar sacar tajada política.

Una diputada independentista piropea al diputado de Vox Alberto Tarradas y éste le responde:



“Le agradezco el piropo. Me gustaría devolvérselo pero si lo hago las charos feministas me desterrarán” pic.twitter.com/ovrWhCHvcM — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 12, 2023

"A la señorita compareciente, agradecerle el piropo". Fue ahí cuando construyó una respuesta que ha sido muy aplaudida por sus seguidores en redes sociales: "Me gustaría devolvérselo, pero es que no puedo porque si lo hiciera las charos feministas me desterrarían completamente de este parlamento. Lo lamento por ustedes".

La conversación entre ambos, un tanto extraña para producirse en el ámbito profesional, se quedó ahí. Sin embargo, ya había dejado un momento que se ha viralizado en cuestión de minutos y ante el que muchos usuarios de Twitter han reaccionado de manera recurrente.

[La clase política se vuelca con la reportera de Cuatro, Isa Balado, tras la agresión sufrida en directo]

Incluso el propio Alberto Tarradas, diputado de Vox, ha querido compartir el vídeo en redes sociales lanzando una crítica pública. Asegura, enunciando una pregunta, que él no podría haber hecho lo mismo porque hubiera sido criticado públicamente por su comportamiento: "¿Qué hubiera pasado si esta situación se hubiera dado a la inversa?". Tarradas lanzaba la pregunta y muchas personas en redes respondían y reaccionaban al ocurrido.

Sigue los temas que te interesan