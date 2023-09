Los fiscales del 'procés' siguen adelante y piden una nueva orden europea de detención conta Puig

Ajenos al ruido de las exigencias de Junts y ERC sobe una ley amnistía y un referéndum para la autodeterminación de Cataluña, los cuatro fiscales de Sala encargados de la causa sobre el proceso soberanista catalán han pedido este martes el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que emita una nueva orden europea de detención contra Lluis Puig para que Bélgica lo entregue a España.

Puig, exconsejero de Cultura y fugado de España junto a Carles Puigdemont, no es eurodiputado, por lo que no puede beneficiarse del privilegio de la inmunidad parlamentaria. Al expresidente catalán se la retiró el Tribunal General de la Unión Europea el pasado julio, pero Llarena prefiere esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre las medidas cautelares cuya petición ha anunciado la defensa de Puigdemont antes de volver a reactivar la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra él.

Puig no está afectado por ese proceso ante el TJUE sobre la inmunidad parlamentaria. La Justicia belga ya denegó su entrega a España en enero de 2021. Pero, tras una determinante cuestión prejudicial planteada por Llarena, el Tribunal de la Unión desautorizó a los jueces belgas y rechazó que puedan basar la negativa a entregar a Puig en su particular criterio de que el Tribunal Supremo no sería competente para enjuiciar el 'procés'.

Tras el varapalo al argumento empleado por los jueces belgas para denegar la petición de la Justicia española, Llarena no ha vuelto a tramitar una nueva OEDE contra Puig porque el pasado diciembre el Gobierno impulsó una modificación del Código Penal que favoreció a los implicados en el 'procés' por la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación de fondos.

En enero, el instructor adaptó a esa reforma los autos de procesamiento de los encausados. Por lo que se refiere a Puig, le volvió a procesar por desobediencia al Tribunal Constitucional y mantuvo la imputación de malversación agravada.

Llarena confirmó la orden nacional de detención e ingreso en prisión del exconsejero de Cultura, pero dejó sin efecto las órdenes internacional y europea hasta redactar unas nuevas adaptadas a la reforma penal.

En el escrito dirigido hoy a Llarena por los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno se recuerda que los nuevos autos de procesamiento han sido avalados el pasado 13 de junio por la Sala de Apelaciones del Supremo, por lo que no hay obstáculos jurídicos para emitir una nueva OEDE, así como una orden de busca y captura internacional "por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición".

