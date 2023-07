Emotivo homenaje a los heridos de las Fuerzas Armadas: "Tenéis madera de héroes”

Al sargento primero Juan Luque una caída desde un carro de combate en Letonia le afectó dos vértebras y la columna. El soldado de artillería Rafael Martínez perdió una pierna en el traslado de un obús de 12,5 toneladas que le pasó por encima. El cabo Rafael Millán sufrió su accidente el pasado año, en unas maniobras cuando su vehículo se precipitó por un barranco. El incidente le dejó en silla de ruedas.

Son algunos de los soldados a los que este jueves las Fuerzas Armadas han querido homenajear por sus servicios a las tropas españolas. A todos ellos se les ha honrado en un emotivo homenaje en la Escuela de Guerra del Ejército presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Robles ha ido acompañada por cúpula civil y militar del Ministerio y las Fuerzas Armadas para rendir honores a los más de 400 heridos de las Fuerzas Armadas en acto de servicio en los últimos cinco años.

La ministra y el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat, han compartido escenario con seis de los heridos, dos de ellos en sillas de ruedas, pertenecientes a los dos ejércitos, la Armada, y la Unidad Militar de Emergencias.

Robles ha explicado que el homenaje es un gesto de la gran familia de las Fuerzas Armadas para dar las gracias a los heridos, y a sus familias, que han sufrido mientras hacían lo mejor que saben, "que es servir a España y a sus ciudadanos".

La ministra, en el acto de este jueves. Ministerio de Defensa

La ministra ha escuchado sus historias de superación. Era más de una decena de soldados heridos los que relataron cómo siguen luchando por recuperarse tras enfrentarse a las secuelas de sus lesiones. Robles les ha hablado después directamente. "A mí me gustaría expresar toda la admiración, cariño y orgullo que sentimos, como ministra, como ciudadana y como española. Sois un ejemplo de superación y resistiréis, porque tenéis madera de héroes".

Riesgo implícito

La profesión militar tiene un componente de riesgo implícito, como ha recordado la teniente coronel médico Pilar Salvador, responsable de la Unidad Médica de Aeroevacuación (AUMAER), del Ejército del Aire y del Espacio, que ha elogiado el papel de la sanidad militar española y sus protocolos de actuación a la vanguardia.

Desde accidentes de circulación, en maniobras o en incendios forestales, lanzamientos de paracaídas que se complican, o fatales caídas desde alturas o desniveles, la casuística de lesiones es amplia en una profesión preparada para actuar en situaciones más difíciles, una característica que los hace admirables.

"A veces nos vemos en momentos complicados, ocurren accidentes, y es cuando desde la UMAER estamos preparados para en un tiempo récord de 2 horas montar un hospital en un avión", ha afirmado, haciendo hincapié en que "somos el único país de Europa que lo hace en ese tiempo".

La profesionalidad, eficiencia y el trato humano y cercano de los sanitarios militares en el rescate y recuperación de los heridos ha sido reconocido por todos. El sargento Luque relató cómo fue su caída del carro de combate, y cómo después le atendieron y le salvaron.

"El engranaje que se movió en mi caso, el protocolo de actuación (desde la llamada de la ministra, la cadena de mano, la llegada del avión A400 y 10 personas atendiendo), fue increíble. Gracias a ellos estoy de pie", recordaba.

El soldado de artillería Martínez contó el calvario que padeció tras perder la pierna. Tras padecer 26 operaciones y mucho sufrimiento físico y psicológico dijo que "a día de hoy

lo que me hace levantarme son mis padres y mi prometida, y me siento también muy arropado por el Ejército y mis compañeros, que están siempre al pie del cañón como buenos artilleros".

"La vida vale la pena precisamente porque hay gente como ellos, con valores, con vocación de servicio, espíritu de sacrificio y amor a España. No hay adjetivo para definirles", ha subrayado la titular de Defensa. El acto finalizó con Robles entregándole varios ramos de flores a las madres, esposas y novias de algunos de los heridos, en representación de las familias.

El cabo Rafael Millán, de la Brigada de Canarias y especialista en apoyo sanitario, sufrió su accidente el pasado año, en unas maniobras cuando su vehículo se precipitó por un barranco, que le ha dejado en silla de ruedas. "He estado ingresado 7 meses. Apoyado por la familia y el Ejército entero, no he tenido un momento de estar solo. Mi mujer y mi hijo son los que me animan a seguir luchando".

