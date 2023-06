Exteriores abre una investigación por la venta de visados en el Consulado de España en Tánger

El Ministerio de Exteriores ha abierto una investigación tras la denuncia de fraude en la expedición de visados en el Consulado de Tánger que ha destapado EL ESPAÑOL. Estos documentos permiten entrar a marroquíes de manera irregular a España.

"Desde que tuvimos conocimiento de noticias en torno a esos supuestos hechos, pusimos en marcha una investigación, en la que, naturalmente, contamos con la total colaboración del Consulado General en Tánger", afirman a EL ESPAÑOL fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares.

Las pesquisas se centrarían por ahora en las dos denunciadas españolas, la secretaria del cónsul y una jefa de visados. Respecto a los otros señalados por ahora, dos ciudadanos marroquíes, el Ministerio señala: "Los hechos que se han puesto de manifiesto y hacen referencia a personas ajenas al Consulado General están siendo objeto de una investigación por parte de la Policía de Marruecos".

Las informaciones publicadas los últimos dos días en EL ESPAÑOL, que desvelan el modus operandi sobre el fraude de venta de visados Schengen en Tánger, se ha vivido de manera "muy tensa" dentro del Consulado, según explican fuentes internas. "Hay estrés en el ambiente", describen.

"El cónsul ha llamado a un joven que querían despedir por haber denunciado irregularidades para saber con quién habló", detallan las mismas fuentes.

[Implican en varios audios al cónsul de Tánger en un fraude de visados para traer marroquíes a España]

Como medida inicial, "el cónsul ha suspendido la entrada a Abderrahim Z.", encargado de Comunicación y Relaciones Exteriores en el Ayuntamiento de Tánger, y que según la denuncia intervenía como enlace entre la agencia de viajes donde se vendían los visados y el consulado.

Asimismo, el cónsul, Alfonso Manuel Portabales, ha citado a su despacho a los responsables marroquíes que llevan el contingente de las trabajadoras de las fresas, ya que se conoce que cuelan en las listas a falsas jornaleras a cambio de dinero. Sin embargo, el encargado de este sector es un empleado español, familiar directo de la secretaria del cónsul.

Además, desde el consulado han contactado con la víctima a través de una conocida para ofrecerle la devolución de los 15.000 euros que pagó a plazos a Asma B. A., propietaria de la agencia de viajes Stars Voyage en Tánger, por un visado de trabajo como peluquera en España.

Mounira (nombre ficticio de la denunciante) no aceptó en su momento la devolución porque, asegura, "reclamo sobre todo justicia para que termine esta estafa con futuras víctimas". "Aunque me devuelvan el dinero, el sufrimiento no hay dinero que lo pueda compensar", explica a EL ESPAÑOL.

["Los clientes especiales, al segundo piso, a la zona VIP": aflora la corrupción en el Consulado de Tánger]

Más intermediarios

La investigación apunta ahora a más intermediarios. De hecho, se cree que el propietario de un establecimiento llamado Traditional Art Gallery Bazar podría estar implicado. "Colabora desde hace muchos años con la secretaria del cónsul, y trata actualmente todos los visados de sus contactos con el canciller", detallan fuentes de la investigación.

La percepción es que muchos ciudadanos conocen la existencia de irregularidades en el Consulado de Tánger desde hace años, pero no se ha intervenido hasta ahora. De hecho, ha habido otros dos escándalos en este consulado. "Los casos de corrupción no tienen nada que ver con el actual Gobierno, eso ya viene desde la época de Aznar", mantiene un extrabajador del Consulado de Tánger.

La secretaria del consulado ya fue denunciada por un agregado del Ministerio del Interior, pero contó con el respaldo del anterior cónsul, según aseguran las fuentes

El presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí Itran, Alami Susi, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL que él mismo avisó personalmente a la secretaria del consulado que era "un escándalo la venta de citas y visados" y que no obtuvo respuesta. Igualmente, informó al Ministerio de Exteriores en Madrid. "Siempre se hacen los locos, miran para otro lado, pero las citas para solicitar un visado están llegando a los 700 euros", asegura.

"El dinero que se mueve es brutal. Es increíble lo que pagan para poder viajar a España", explica un extrabajador. "A veces, ocurre que engañan a la gente. Les piden dinero y luego se encuentran el visado denegado. O si se lo conceden creen que ha sido por el intermediario", concluye.

