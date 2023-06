De la falangista Peralta al podemita Zapata: Rubiales culmina los insultos antisemitas en la política

La esfera política española vuelve a involucrarse en el antisemitismo más profundo. Esta vez ha sido la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, quien ha calificado de "judío nazi" al coordinador general del PP, Elías Bendodo, por llamar "tramposo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuestionar que haya convocado las elecciones generales el próximo 23 de julio, en pleno verano y en temporada vacacional.

La propia dirección del PSOE hispalense ha pedido "una rectificación" a su presidenta y ha subrayado que se desvincula "totalmente" de las declaraciones de Rubiales. Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido la dimisión o cese inmediato de la dirigente socialista. "Mientras siga como presidenta del PSOE de Sevilla, tanto Pedro Sánchez como Juan Espadas son corresponsables de estas declaraciones, algo a todas luces inaceptable", señalaba.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha condenado las palabras de Rubiales y ha aseverado que "todo tiene un límite y estas barbaridades no pueden tener espacio en la política española". "¿Hasta dónde va a llegar el sanchismo?", se ha preguntado.

[Quién es Amparo Rubiales, la histórica líder del PSOE andaluz que ha llamado "judío nazi" a Bendodo]

Según el último informe de delitos de odio del Ministerio del Interior publicado en 2021, tan solo en un año los crímenes antisemitas aumentaron un 266,67% en España, siendo el delito de odio que mayor incremento ha registrado en el territorio español.

España es uno de los 31 países miembros de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés), creada con el objetivo de "reforzar, impulsar y promover la educación, la memoria y la investigación en todo el mundo sobre el Holocausto", exponen en la página web oficial.

Fue en 2016, hace relativamente poco, cuando adoptaron la definición del antisemitismo: "Es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto".

Ya hace casi 80 años del fin del Holocausto, y el acoso a los judíos crece en las redes sociales y las denuncias por delitos antisemitas van en aumento. Este concepto todavía existe por la necesidad de describir acciones, actitudes o declaraciones sobre el odio a los judíos. La declaración más reciente ha sido la de la política Rubiales, pero es una más que se suma a la tediosa lista de insultos antisemitas.

La pareja israelí del portero del Real Madrid y el acoso antisemita

Mishel Gerzig, la pareja del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, confesó a Ynet en 2022 que, desde que comenzó su romance con el futbolista belga, ha recibido cientos de amenazas y comentarios antisemitas por ser israelí. Afirmó que "a algunas personas no les gusta que Courtois salga con una mujer israelí" y que en ocasiones le han llamado "asesina de niños", mensaje acompañado de "liberen a Palestina".

La modelo israelí añadió que "a la gente no le importas como humano, si eres de Israel se acabó, no importa si eres bueno o malo, te odian al instante y te amenazan solo por ser israelí". Sin embargo, sentenció que no se iba a "rendir", que seguirá hablando "a favor" de su país y que intentará demostrar que "Israel no es lo que la gente cree que es, todo el mundo piensa que estamos constantemente en guerra, y que es terrible. Lo único que espero es que la gente me escuche y que pueda hacer un cambio".

La falangista Peralta y su frase "el judío es el culpable"

"Es nuestra suprema obligación luchar por España y por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo, el enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío. Porque nada hay más certero que esta afirmación: el judío es el culpable".

Estas fueron las palabras de la joven Isabel Peralta, que vestía una camisa azul falangista un 13 de febrero de 2021, durante el homenaje a los caídos de la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial, en el 78 aniversario de la batalla de Krasni Bor, en la que murieron 2.000 soldados españoles. Este comentario fue uno de los episodios más sonados de España sobre insultos antisemitas.

Isabel Peralta en 2021.

Poco después de aquello, la joven fue detenida y deportada en el aeropuerto de Fráncfort, Alemania, por llevar una bandera con la esvástica y objetos con simbología nazi. Fueron los agentes españoles quienes avisaron a Alemania de las intenciones de Peralta: viajar al país, ya que había sido becada un año antes por el partido neonazi Der III Weg para aprender durante 10 meses técnicas de propaganda y combate de la extrema derecha.

Durante una entrevista con EL ESPAÑOL, la joven confesó su fanatismo por el fascismo: "Me enamoré del fascismo a los 13 años. Voy a entregar mi vida y a luchar por él hasta las últimas consecuencias".

El podemita Zapata y su tuit antisemita

En 2015 nace Ahora Madrid tras la unión de Ganemos Madrid y Podemos. Así, Guillermo Zapata ocupó el puesto nº 12 en la candidatura municipal de Ahora Madrid que encabezó Manuela Carmena. En las elecciones municipales de mayo de ese año fue elegido concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, el puesto no le duró mucho tiempo. Poco después saltó la noticia que significaría su fin como concejal: un tuit antisemita que él mismo publicó en 2011 en el que decía: "¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero".

El mensaje se conoció después de su elección como concejal y tuvo que renunciar al cargo tras la polémica que este generó. La dimisión de Zapata se produjo en medio de un debate acalorado sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos en las redes sociales.

La victoria del Maccabi de Tel Aviv ante el Real Madrid

También en mayo de 2015 se vivió otro de los momentos donde el antisemitismo afloró de las redes sociales tras la victoria del Maccabi de Tel Aviv ante el Real Madrid en la Final Four de baloncesto.

17.500 usuarios de Twitter lanzaron mensajes antisemitas contra los jugadores del equipo israelí. Diversas entidades judías de toda España presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que investigara este tipo de comentarios en la plataforma, en la que se leían frases como "putos judíos", "al horno" y "esto con Hitler no pasaba". Se identificaron a cinco usuarios.

El presidente de la Comunidad Israelí en Barcelona, Uriel Benguigui, apuntó que los judíos en España han estado "cruzados de brazos" durante largo tiempo ante el "antisemitismo flagrante" y aseguró que España es "el tercer país más antisemita" del mundo.

Nacho Vigalondo y su chiste antisemita

El 29 de enero de 2011, el director de cine Nacho Vigalondo, escribió en su cuenta de Twitter tras alcanzar los 50.000 seguidores y asegurar haberse "tomado cuatro vinos": "¡El Holocausto fue un montaje! Tengo algo más que contaros: la bala mágica que mató a Kennedy todavía no ha aterrizado".

El 'humor negro' del director le sirvió la retirada de su campaña publicitaria del medio de comunicación y un sinfín de comentarios y amenazas. Después, Vigalondo concluyó con el tema asegurando: "Jamás me he acercado a esas posturas, a las que condeno radicalmente. El tuit que ha levantado la polvareda no es la declaración de un revisionista, es la parodia de una actitud así. No soy antisemita ni negacionista".

Nacho Vigalondo. Getty Images

Aouate, víctima de insultos antisemitas

En 2009, el exfutbolista y exportero israelí del Real Mallorca, Dudu Aouate, fue víctima de insultos antisemitas por parte de los hinchas del Osasuna durante un partido de Liga.

El árbitro del partido describió que, "a partir del minuto 14, y en cinco ocasiones durante la primera mitad, se dirigieron cánticos antisemitas desde la grada. Estos fueron dirigidos al portero visitante por los aficionados locales situados detrás de la portería, cada vez que él tocaba el balón".

El documento colgado en la página web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), también agregaba: "Se informa de esta circunstancia inmediatamente al delegado de campo, Ignacio Francisco Ibáñez, quien se encarga que desde megafonía se solicite a los asistentes que se abstengan de proferir dichos gritos. Durante la segunda parte no se vuelve a producir tal incidencia".

La negativa de De la Vega a condenar el antisemitismo

En 2006, la por aquel entonces vicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, protagonizó otro de los capítulos antisemitas de la política española.

Zapatero reclamaba a Israel "el cese de hostilidades" sobre el conflicto en el Líbano y que respetara "los derechos que marca la legalidad internacional". "Hemos exigido el cese inmediato de toda agresión armada a Israel", añadía la vicepresidenta durante una manifestación del PSOE, en la que se leían pancartas antisemitas e insultos de delitos de odio contra los judíos.

[Hannah Arendt y el antisemitismo: la mirada lúcida del siglo XX, incomprensible sin ella]

El presidente del Gobierno fue fotografiado con el pañuelo palestino en pleno conflicto entre Israel contra Palestina y el Líbano y recibió un aluvión de críticas por aquel gesto. El portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, acusó a Zapatero de "antisemita".

Poco después, varios periodistas preguntaron a De la Vega si creía que aquella protesta y aquel gesto fueron un error y aclaró que lo importante era el fin de la lucha entre ambos territorios y que "todo lo demás" era "accesorio", ignorando así la polémica de la fotografía y de la manifestación.

