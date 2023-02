Aznar celebra su 70 cumpleaños en el Teatro Real de Madrid arropado por su equipo de Gobierno

Confesaba Ana Botella unas horas antes que la celebración pretendía ser secreta. El volumen de invitados y la grandiosidad del lugar impidieron la sorpresa. El cambio de década lo merecía: José María Aznar, expresidente de Gobierno, cumplía 70 años este sábado, 25 de febrero. Y la fiesta, como aseguraba su esposa, se les fue de las manos. De algo controlable se pasó a una cena con unos 80 invitados en el Teatro Real de Madrid. Entre los asistentes, gran parte de su equipo durante los años que ocupó La Moncloa, entre 1996 y 2004.

A la pareja se les adelantó Alonso, el benjamín de los tres hijos. Llegó de forma discreta pocos minutos antes de las ocho, hora de fijada para el comienzo de la velada. Parecido a como lo hicieron un poco más tarde los anfitriones, Aznar y Botella, o su hija Ana, recién aterrizada desde Londres expresamente para la cita. El mayor, José María, es al que no se le vio en la puerta de Felipe V del teatro madrileño. Ninguno se detuvo. Sólo el intento de un periodista de entregarles una tableta de chocolate, en homenaje al torso del progenitor, interrumpió brevemente el paseo.

El ajetreo se concentró entre las ocho y cuarto y las nueve, mientras se entonaban en la sala principal las notas de la ópera Aquiles en Esciros. En un lapso corto de tiempo se vio desfilar a Federico Trillo, ministro de Defensa durante su Gobierno, Ángel Acebes, encargado en el último periodo de la cartera de Interior, Alberto Ruiz Gallardón, escudero desde el mando de Comunidad de Madrid, o Francisco Álvarez Cascos, exvicepresidente. Ninguno comentó la actualidad del hemiciclo ni desveló qué pensaban regalar a su antiguo jefe, aunque se vislumbraran de vez en cuando bolsas de marcas como Hermes o Fulham.

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, en la puerta del Teatro Real de Madrid. Sara Fernández

La primera que se prodigó en palabras fue Esperanza Aguirre, la que fuera ministra de Cultura y luego verso libre del partido al frente de la Comunidad de Madrid. Valoró la moción de censura promovida por Vox como algo "positivo" para España y recordó sus años en los que coincidió con Ramón Tamames, el candidato del partido ultra, en el patio político: "Es un gigante del pensamiento económico que lo va a hacer muy bien y tiene muchos motivos para censurar a Sánchez", expresó sobre quien por aquella época fuera su rival como miembro del Partido Comunista.

Poco después caminaban Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara por el empedrado previo al ágape. El director de EL ESPAÑOL y su esposa, vicepresidenta del periódico, se pararon para enfatizar su "gran admiración y respeto" a Aznar: "Un hombre muy importante de la historia de España". También le alabó José María Michavila, que alternó varios cargos durante su mandato, entre ellos el de ministro de Justicia: "Fue un presidente que cumplió lo que prometió", resumió. Y apuntó que todavía le ve "en plena forma".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Sara Fernández

Durante el recibimiento de amigos, familiares y más compañeras de partido, como Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Tocino o Ana Mato, la gente que andaba por la zona se amontonaba a mirar qué pasaba. Un grupo de chicas que rondaba la veintena reconocía que no sabía el nombre del cumpleañero, pero les sonaba la cara. "Por eso lo estamos buscando en Google", aclaraban sentadas en una terraza plagada de jarras de cerveza.

Sergi y Ari, una pareja de Barcelona de 23 y 26 años respectivamente, coincidía con las jóvenes: "No nos tocó como presidente, pero luego sí que le hemos visto en otras apariciones", comentaban en su primer fin de semana juntos de turismo por la capital.

No ocurría lo mismo con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, profetas en su tierra a tenor de las reacciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad levantaban exclamaciones a su paso y conseguían que los improvisados espectadores sacaran las manos del abrigo en una noche gélida y grabaran con sus móviles. "Le han hecho un recogido en el pelo que viene guapísima", decía una mujer sobre Ayuso. "Es como una artista de Hollywood", remataba otro.

La actriz Amaia Salamanca. Sara Fernández

Entre caras conocidas de la televisión, el mundo empresarial o el cine (como la actriz Amaia Salamanca) la mayor incógnita era la asistencia del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A falta de nombres clave en su antiguo grupo, como Rodrigo Rato o Josep Piqué; y la ausencia de Mariano Rajoy y Pablo Casado, sus sucesores, el político gallego se bajaba de un coche al filo de las diez de la noche.

Sin querer opinar sobre temas candentes -como la mencionada moción de censura o la Ley Trans, a la que atacó con dureza en el último enfrentamiento con el presidente en el Senado-, Feijóo reveló que llevaba una libreta de regalo. "Para que anote", explicaba misterioso antes de que le inquirieran si sabía si Pedro Sánchez estaba invitado.

"Buena pregunta", esquivaba, dando pie a que los congregados se dispersaran. "Yo me voy ya, que parece que no hay nada", alegaba quien se definía como "Doña Marujita Limón": "Sólo me he parado por el cotilleo", admitía. Quizás ese fisgoneo general fuera uno de los motivos por los que la sorpresa se tornaba inviable.

