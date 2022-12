Sánchez defiende renovar el TC "para no recorrer décadas de feminismo hacia atrás como en EEUU"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, justificó este sábado el cambio impulsado por la mayoría de la investidura en el Congreso para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional con mayoría simple y no de tres quintos. Defendió hacerlo porque los jueces "votan sobre decisiones muy importantes", y comparó el escenario con lo ocurrido en el Supremo de EEUU con el derecho al aborto.

A su juicio, la actual mayoría conservadora en el TC, como en Norteamérica, amenaza con "recorrer décadas de feminismo hacia atrás". Y citó como ejemplo que el Constitucional español debe resolver los recursos presentados contra textos legales progresistas.

Se trata, según enumeró, de "la reforma laboral pactada entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios y que tan buenos resultados está dando, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Igualdad que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero cuando era presidente del Gobierno, o la Ley de Eutanasia".

Los magistrados del Tribunal Constitucional toman decisiones muy importantes para nuestro país.



Es razonable que tomen esas decisiones con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado.



"¿Por qué es importante el TC?. Quiero recordar que no muy lejos de aquí, en una democracia consolidada como EEUU, en junio de este mismo año, el Tribunal Supremo, con una mayoría conservadora, recorrió décadas de lucha feminista hacia atrás, diciendo que era inconstitucional el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. ¿Por qué digo esto? Porque los magistrados del TC toman decisiones muy importantes", argumentó.

"Creo que es, a todo punto razonable, que esas decisiones que tomen las tomen con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias, y no con un mandato caducado que es lo que tenemos hoy en el TC", zanjó al respecto.

Sánchez se pronunció en estos términos sobre la bronca en el Congreso, también por la eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación. El dirigente afirmó que la "crispación" del PP con Alberto Núñez Feijóo es "igual" que en la etapa de Pablo Casado. "Yo no noto la diferencia. Bueno, sí, antes me llamaban felón y traidor, ahora me llaman dictador y golpista", ironizo.

"Lo que está pasando es que estamos resolviendo el problema de Cataluña", aseveró sobre las concesiones realizadas con ambos delitos para favorecer a los condenados del procés. "En Cataluña, por fin, prima la concordia frente a cualquier tipo de confrontación", insistió. "Los catalanes están hartos de la matraca de proyectos que solo buscan dividir", contrapuso.

Sobre la petición de la oposición de que convoque adelante los comicios, Pedro Sánchez criticó que "el PP solo tiene el argumento de las elecciones anticipadas". "Venga una pandemia, un volcán, una dana o la guerra de Putin, piden elecciones anticipadas, todos los días y para todo", manifestó.

Pedro Sánchez se pronunció sobre estas cuestiones en un mitin celebrado en Valencia para presentar en sociedad a los candidatos socialistas a las principales ciudades españolas. En el mismo estuvo arropado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

