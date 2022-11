Directo | Arranca en Madrid la manifestación por la sanidad pública: "Nos va la vida en ello"

La líder de la oposición de la Comunidad de Madrid y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha criticado a Isabel Díaz Ayuso por su gestión en materia de sanidad. Esta formación dice que la manifestación en la capital por la Sanidad pública le dice a Ayuso que "la Sanidad no se toca, no se desgüaza para venderla al peor postor, no se vende".

#EnDirecto | Más Madrid dice que la manifestación en la capital por la Sanidad pública le dice a Ayuso que "la Sanidad no se toca, no se desgüaza para venderla al peor postor, no se vende" pic.twitter.com/ipoc8KbDd4 — Europa Press (@europapress) November 13, 2022

"La sociedad madrileña está en un grito diciéndole a la señora Ayuso que basta ya", ha aseverado la líder de Más Madrid.

Mónica García ha recordado que ella ya estuvo hace diez años en esta 'marea blanca' para defener los mismos derechos y que seguirá haciéndolo para traer a la capital una sanidad de mayor calidad.