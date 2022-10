El Congreso congela el sueldo de los diputados y sube un 3,5% el de los trabajadores de la Cámara

La Mesa del Congreso ha rechazado este miércoles aplicar a los diputados la subida salarial del 1,5% pactada para este año con los sindicatos de la función pública. La decisión se ha adoptado con los votos de PP, Vox y dos diputados de Unidas Podemos, mientras que el PSOE se ha abstenido y la otra representante del grupo confederal, Gloria Elizo, se ha quedado sola defendiendo que se trasladase a los parlamentarios la subida prevista para los funcionarios.

El órgano de gobierno de la Cámara aprobó el pasado 29 de septiembre su Presupuesto para 2023, que incluía la previsión de subir el sueldo de los diputados lo mismo que se pactara para los funcionarios. Así se acordó con los votos del PSOE y Elizo -los otros dos representantes de Unidas Podemos no acudieron a la reunión-, mientras que el PP y Vox votaron en contra.

Después, el Ministerio de Hacienda pactó con Comisiones Obreras y UGT una subida de sueldo para los empleados públicos del 2,5% para 2023, que a lo largo del ejercicio podrá llegar 3,5% si se cumplen unas variables. El acuerdo incluía además aplicar este mismo año una cláusula de compensación por el IPC en forma de subida del 1,5%. En total, un 4% sobre el sueldo actual, con opción a llegar a un 5%.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ese primer tramo del 1,5% debe aplicarse ahora, con efectos retroactivos, y el tema se ha analizado en la Mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno de la Cámara.

Se deshace la subida del 4%

Y la decisión ha sido no aplicar esta actualización de 2022 a los diputados, sólo a los funcionarios. La diputada de Podemos Gloria Elizo ha sido la única que ha votado a favor de aplicar esa cláusula a los parlamentarios, pues no considera justo que los 350 diputados sean los únicos cargos públicos que no van a recibir compensación alguna por la subida del IPC.

Para sus señorías, aún queda pendiente el aumento del 2,5% para 2023, que está recogido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se ha empezado a discutir este miércoles en el Congreso.

En los Presupuestos, el Gobierno sí aplicó a sus ministros todo el 4% pactado con los funcionarios, tanto el complemento del 1,5% de ahora como el 2,5% previsto para 2023.

