El PSOE protege a un edil condenado por acoso sexual para no perder la mayoría en Fuerteventura

El último Pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario (Fuerteventura) empezó calentándose y acabó a gritos. El alcalde-presidente, Juan Jiménez, del PSOE, se encaró con el portavoz del PP, Fernando Enseñat, quien leía durante su intervención extractos de la denuncia de una exasesora del Ayuntamiento.

"Espero que nadie reciba mensajes de su jefe diciendo: 'Follamos o, si no, tú verás...'", comentó. La denuncia que citaba Enseñat derivó en la sentencia que acaba de condenar a otro concejal, José Juan Herrera —el hasta ahora responsable de Obras—, a cuatro meses de prisión por acosar sexualmente a una trabajadora de la agrupación de electores por la que éste fue elegido.

Se da la circunstancia, además, de que la empleada fue despedida tras denunciar el caso y que figuraba como número 3 de la lista electoral, por detrás de Herrera. Es decir, si éste dimitiese, sería su víctima quien ocuparía su asiento en el Pleno municipal. Y hay otro dato relevante: la mayoría de Gobierno tan sólo aventaja en un único asiento a la oposición, por lo que el acta de Herrera resulta clave para garantizarla.

Fachada del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura). Ayuntamiento de Puerto del Rosario

"Aparte de excederse en el tiempo, el tenor de su intervención es vergonzosa. Eso no se puede tolerar", le recriminó el alcalde socialista al portavoz del PP, mientras éste leía su discurso.

"Le retiro la palabra (...) ¿Quiere que llame a la Policía?. Apáguenle [el micrófono]", le gritó el primer edil, mientras Enseñat trataba de continuar su intervención y criticaba que "lo vergonzoso" era que le impidiese seguir hablando.

"No permito que se mienta en la casa del pueblo de Puerto del Rosario. Es vergonzante lo que ha dicho", continuó el alcalde. "Vergonzante es eso, lo que ha leído", replico una voz desde el público. "¿Usted quién es?", chilló Jiménez.

Renunciar al acta

El bronco Pleno del pasado viernes había sido convocado, de forma extraordinaria, por la oposición, que solicitaba que Herrera entregase su acta de concejal y abandonase la Corporación local. El condenado sí ha sido cesado en sus funciones, pero mantiene su asiento.

Antes de iniciarlo, el alcalde aludió a un informe del secretario general del Ayuntamiento, que consideró que la exigencia del PP, Coalición Canarias y el partido insular Asambleas Municipalistas de Fuerteventura era ilegal.

El Pleno del Ayuntamiento no puede adoptar un acuerdo como éste, ajeno a sus competencias, ya que la decisión de entregar o no el acta es individual. Además, no tiene obligación alguna de entregarla.

Finalmente, la exigencia de la oposición fue rechaza. Incluso el PP y Coalición Canaria se abstuvieron en su propia iniciativa. Sólo Manuel Travieso —de la Agrupación de Electores Puerto del Rosario, la plataforma en la que se presentó el condenado José Juan Herrera y en la que la número 3 era su víctima— votó a favor.

Según da por probado la sentencia contra Herrera, fechada a principios de julio y consultada por EL ESPAÑOL, el concejal, "con manifiesta intención de satisfacer sus deseos de naturaleza sexual" realizó proposiciones a Y. S. E. a través de la aplicación Facebook Messenger, "cargo de confianza en el Ayuntamiento y compañera de trabajo de aquél".

Y lo hizo "pese a ser conocedor de las constantes negativas de la misma, generando con ello una grave situación de ansiedad a la víctima". Entre los mensajes escritos por Herrera que recoge la sentencia: "¿Desde cuándo no echas un polvo", "¿Lo harías en el despacho?", "ahora que vamos a ser compañeros 4 años yo querría hacerte el amor el despacho", "disfrutarías como una loca", "follamos o no follamos"...

Durante el juicio, al acusado manifestó que todos esos mensajes están "manipulados". Y aseguró que "nunca" amenazó a la víctima con despedirla si no accedía a sus proposiciones.

"Que la víctima no vaya llorando por los rincones, como parece pretender la defensa, no es tampoco indicador de falsedad en su relato", subrayó la sentencia.

Preguntado por la prensa tras la publicación de la sentencia, el alcalde de Puerto del Rosario manifestó que "quizá" lo que había que trasladarle a la víctima, lejos de una disculpa, era "la enhorabuena". E insistió en deslizar que lo que motivó la denuncia fueron intereses políticos.

En una entrevista en televisión, la concejala de Ciudadanos María de la Peña Armas arropó a Herrera. "A este señor le han destrozado su familia", señaló el pasado mayo. "Dije desde el minuto uno que era un tema político y me mantengo en mis palabras", añadió.

Tras conocerse la sentencia, Podemos, parte del Gobierno de Puerto del Rosario, exigió a Herrera que entregase su acta de concejal, como una de las "medidas adicionales" que, a juicio del partido, debía acompañar a su condena.

Sin embargo, tal y como consta en la web del Ayuntamiento, los morados votaron en contra de ello, "por imperativo legal del informe del secretario que establece la ilegalidad del voto de un acuerdo que debe de tomarse a nivel individual".

El aún concejal José Juan Herrera ya ha anunciado que recurrirá su condena ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En primera instancia, el Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, además de los cuatro meses de cárcel, ha impuesto al político la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y deberá pagar las costas del proceso y 3.000 euros a su víctima como indemnización.

