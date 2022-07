Debate sobre el estado de la Nación, en directo | Pedro Sánchez anunciará nuevas medidas económicas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre hoy en el Congreso de los Diputados su primer Debate sobre el estado de la Nación como jefe del Ejecutivo y el vigésimo sexto de la democracia, aunque en esta cita no habrá el habitual "cara a cara" con el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya que este no participará al no ser diputado.

La intervención de Sánchez comenzará a las 12:00 horas y marcará el inicio de un debate que se prolongará durante tres días y que hacía siete años que no se celebraba.



Casi la totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios están de estreno. Los líderes de los principales partidos, del PP, Unidas Podemos, Vox, ERC, Cs o de EH Bildu subirán a la tribuna por primera vez en un debate sobre el estado de la nación.