Defensa compra 20 aviones Eurofighter en medio de las críticas de Podemos al aumento del gasto militar

El Gobierno acaba de anunciar la compra de 20 nuevos caza Eurofighter para el Ejército del Aire por un total de 2.000 millones de euros. Se trata de la consumación del llamado Programa Halcón, tras el cual estas aeronaves sustituirán a los F-18 que operan desde la base aérea de Gando (Gran Canaria).

Ha sido este jueves, según fuentes del Ministerio de Defensa, cuando se ha firmado la compra de los aviones que modernizarán la flota aérea de las Fuerzas Armadas. De este modo, la flota española tendrá en el futuro 90 aeronaves de ese tipo, según informó este jueves el consorcio Airbus en la feria aeroespacial ILA de Berlín.

La encargada de efectuar el anuncio ha sido la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha visitado la feria en la ciudad alemana. Allí se han presentado las novedades relacionadas con el sector aeroespacial. Este programa, aseguran en Defensa, resulta "clave" para la industria aeroespacial. "Reforzará las capacidades operativas del Ejército del Aire".

Este anuncio se produce a escasos 5 días de la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid, cuya organización está provocando nuevamente críticas por parte de Unidas Podemos hacia su socio de coalición en el Gobierno. El partido morado ya ha confirmado que no acudirá a la cumbre y ha criticado el aumento del gasto militar que pretende llevar a cabo el Gobierno en los próximos años.

"Hay que ser claros y contundentes: con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios", aseveraba este miércoles la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

[España mantiene su compromiso en el Báltico: envía ocho cazas Eurofighter a la misión aérea de la OTAN]

La compra para estos 20 nuevos Eurofighter se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 14 de diciembre. "Supondrá un nuevo impulso para las empresas españolas del sector", aseguran en Defensa. Durante su recorrido por la exposición, la secretaria de Estado ha visitado algunos stands relacionados con empresas españolas y ha mantenido un encuentro con su homólogo Benedikt Zimmer, en el pabellón del Ministerio de Defensa alemán, donde se han puesto de manifiesto las buenas relaciones existentes entre ambos países.

Sobre el posible boicot de los ministros de Unidas Podemos al evento, Robles se mostró sorprendida. "No están invitados, y nunca lo han estado", aclaraba este miércoles. "La OTAN es muy estricta y sólo pueden ir a la Cumbre jefes de Estado y de Gobierno y los titulares de Defensa y Exteriores... ¡Es como si yo pidiese no ir a una cumbre de la Organización Internacional del Trabajo! ¿Qué sentido tendría?".

Acuerdo con Airbus

Los nuevos aparatos sustituirán a los viejos F18 Hornet de la Base Aérea de Gando. Allí opera el Ala 46 del Ejército del Aire integrada en el Mando Aéreo de Canarias (MACAN). El acuerdo con Airbus incluye, además de los aviones de combate y las turbinas, un simulador y prestación de servicio técnico.

Los nuevos Eurofighter contarán con el radar Escan de Barrido Electrónico y el Dass (Sistema de Defensa electrónica) de Indra, uno de los sistemas "más avanzados del mundo, que asegurarán la superioridad de la aeronave en las próximas décadas", según aseguró la empresa el pasado mes de diciembre tras conocerse el contrato.

Primera entrega, 2026

Los aviones deberán ser montados y ensayados en la factoría de Airbus en Getafe. Este se traduciría en más de 20.000 empleos, directos e indirectos, según un comunicado del consorcio Airbus.

La primera entrega está planeada para 2026. "Este pedido adicional refuerza el compromiso de España no sólo con Eurofighter, sino también con su entorno industrial y de desarrollo. Nos gustaría agradecer al cliente su firme posición con respecto a la defensa europea en un momento en el que más se necesita", dijo Mike Schoellhorn, CEO de Airbus Defence and Space, en un comunicado.

A juicio del Ejército español esta nueva adquisición de veinte nuevos cazas Eurofighter "es estratégica" para seguir apoyando a la industria aeroespacial y es un claro mensaje "para reforzar la capacidad disuasoria de la OTAN", según dijo el general español Miguel Ángel Martín Pérez, jefe del mando de apoyo logístico del Ejército del Aire.

Eurofighter es el mayor programa de defensa de Europa, en el que participan Reino Unido, España, Alemania e Italia. Además de sus capacidades tecnológicas, asegura más de 100.000 puestos de trabajo en Europa. Hasta la fecha, el programa Eurofighter ha registrado 681 pedidos de 9 naciones de todo el mundo.

Sigue los temas que te interesan