España renuncia a unas maniobras en Marruecos contra el terrorismo en plena crisis con Argelia

España ha decidido no participar en la 18º edición del ejercicio militar African Lion 22, organizado por el Mando Operativo en África (Africom) de Estados Unidos en Marruecos, con un presupuesto de 36 millones de dólares.

Estas maniobras, las más importantes del continente africano en las que participan cerca de 7.500 efectivos, se realizan principalmente en cinco regiones marroquíes (Agadir, Ben Guerir, Kenitra, Mahbes, Tarudant y Tan-Tan) con el objetivo de “contrarrestar la actividad maligna en el norte de África y el sur de Europa, y aumentar la interoperabilidad con socios internacionales”, según la información facilitada por las Fuerzas Armadas de Marruecos (FAR).

España no participará por segundo año consecutivo en estos ejercicios a pesar del interés que tiene en el control del terrorismo en el Sahel. El Gobierno se descarta en plena crisis con Argelia. El año pasado no fue invitada debido a la crisis bilateral desatada por la acogida del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali.

España tampoco estaba dispuesta a participar entonces “por la reacción de Marruecos” a la acogida de Ghali y por la entrada masiva de miles de inmigrantes en Ceuta. Con ese “clima” era imposible participar en maniobras conjuntas.

Sin embargo, en esta edición aparece la bandera de España en el cartel de participación, y tanto Marruecos como el Ministerio de Defensa español corroboran que España fue invitada. “Nuestro país recibe multitud de solicitudes de colaboraciones en ejercicios multinacionales y se asiste en función de cuestiones operativas y posibilidades logísticas”, se excusan desde Defensa en una consulta de EL ESPAÑOL.

Aunque el departamento de Margarita Robles no precisa las razones concretas de la ausencia del African Lion 22, una fuente no oficial relacionada con los servicios de inteligencia españoles apunta que “no estaban preparados”, quizás “porque no se esperaban la invitación”.

Además, “sería un reconocimiento tácito de la marroquinidad del Sáhara Occidental si se lleva a cabo en el territorio del Sáhara Occidental”, considera una reconocida experta española en relaciones internacionales que prefiere mantener su anonimato. De hecho, fuentes diplomáticas en Rabat, tenían claro desde el inicio que España no estaría en estos ejercicios militares a pesar de la invitación de Marruecos.

Esta tesis la secunda el analista y experto en terrorismo internacional José Luis Mansilla, que asegura a EL ESPAÑOL que “participar en el ejercicio Lion 22 es reconocer el Sáhara Occidental como marroquí”.

En esa misma línea, Marruecos ha organizado paralelamente el Foro Empresarial Marruecos-España en la población saharaui de Dajla el 21 y 22 de junio, donde tampoco asistió ningún miembro del Ejecutivo español. El evento económico solo contó con la presencia de pequeños empresarios, muchos de ellos asociados con otros marroquíes, sin presencia oficial por parte de España. Eso sí, ondearon las banderas de Marruecos y España por toda la ciudad.

“Marruecos ha tenido una intención clara de que España, acudiendo al territorio saharaui, reconozca a Marruecos como dueño de la antigua provincia española. Absteniéndose de participar en African Lion 22 y en el foro de Dajla, está claro que no se quiere complicar más la situación con Argelia”, explica Mansilla.

Marruecos promociona que las maniobras African Lion 22 se celebran también en territorio saharaui para validar la idea de que los países participantes apoyan su plan de autonomía como solución al conflicto con el Sáhara Occidental, con Estados Unidos a la cabeza.

Lo cierto es que las maniobras de African Lion no van a sobrepasar las fronteras marroquíes, aunque sí operarán cerca de las fronteras con el Sáhara Occidental y Argelia.

En todo caso, la Administración Biden no ha dado ningún paso para inaugurar el consulado en la ciudad saharaui de Dajla, pero tampoco ha revocado el decreto presidencial de Donald Trump, que el 10 de diciembre de 2020 reconocía la soberanía marroquí sobre la totalidad del territorio del Sáhara.

Los ejércitos marroquí y estadounidense realizaron ya maniobras el martes por la noche con artillería pesada en la zona de Krayer El-Beihi, en la línea de contacto en la frontera con Argelia con un intenso entrenamiento y bombardeo de los lanzamisiles estadounidenses HIMARS, clasificados como uno de los sistemas de misiles más poderosos del mundo.

Mientras, Argelia ha iniciado a su vez sus propias maniobras en las proximidades de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf.

Una fuente de la inteligencia militar española que trabajó en la región y que prefiere mantener el anonimato considera que la no participación de España en el African Lion 2022 es por la polémica con el programa de espionaje Pegasus y por el conflicto con Argelia.

Para este militar “la causa sigue siendo la desconfianza en Marruecos y en cierto modo no bailarle el agua a Mohamed VI tras la afrenta de Pegasus. African Lion 2023 queda lejos, pero si Marruecos llega a ser un peligro por su imparable inversión en Defensa, con la ayuda de países árabes que les financian las compras, entonces los motivos de no participar ya serían más serios, como exponernos ante un potencial adversario”.

En Rabat, echan balones fuera y señalan a Estados Unidos como responsable de la ausencia española. “Estados Unidos no aprueba la coalición con Podemos, por sus relaciones con determinados Estados de Latinoamérica y su ataque a la OTAN”, explica una fuente de Interior del país vecino. Algo que niega un diplomático español en contacto con la organización del African Lion de la embajada de Estados Unidos en Rabat.

