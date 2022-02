Sanidad notifica 22.194 nuevos casos y 173 muertes: la incidencia cae 51 puntos, hasta los 735

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 22.194 nuevos casos de Covid-19, después de los 48.778 contagios notificados el lunes. La cifra total de positivos se eleva ya a 10.880.194 casos desde el inicio de la pandemia.

Los datos de Sanidad de este martes reflejan un descenso de los contagios con respecto a la semana previa, en la que se registraron 34.380 positivos.

La incidencia acumulada se ha reducido 50,86 puntos, situándose en los 735,19 contagios por cada 100.00 habitantes en los últimos 14 días; una reducción con respecto a los 786,05 puntos del lunes.

En el informe de este martes se han añadido 173 nuevas muertes. Hasta 98.635 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, 525 en la última semana.

Los datos de este martes no cuentan con las cifras de Cataluña, que no ha actualizado sus números. Asimismo, también ha habido retrasos en la notificación de los fallecidos, por lo que las cifras no son comparables entre sí.

La UE reabre sus fronteras

La Unión Europea (UE) dio luz verde este martes a los viajes no esenciales desde terceros países para las personas que hayan recibido una pauta completa de una vacuna autorizada por los Estados miembros o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los países actualizaron las recomendaciones sobre viajes adoptadas desde el inicio de la pandemia de Covid.

A los Estados miembros se les recomienda levantar la restricción temporal de viajes no esenciales a su territorio a personas a las que se haya administrado una vacuna autorizada por la UE o la OMS, siempre que hayan recibido la última dosis al menos 14 días y no más de 270 días antes de su llegada o hayan recibido una dosis de refuerzo, según un comunicado del Consejo (países de la UE).

También se autorizan los viajes no esenciales de extracomunitarios que se hayan recuperado de la covid-19 o que viajen desde un país que figure en la lista comunitaria.

La recomendación actualizada sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE entrará en vigor a partir del 1 de marzo.

En virtud de esta recomendación, las restricciones relacionadas con la covid-19 deben aplicarse teniendo en cuenta tanto la situación en el tercer país como la individual de la persona y, en algunos casos, los viajeros podrían estar sujetos a medidas adicionales antes de viajar, como la realización de una prueba PCR.

