Yolanda Díaz: ERC "tiene que explicar" a los trabajadores su voto en la reforma laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, considera que ERC debe dar explicaciones a los trabajadores por su voto en contra de la convalidación de la reforma laboral, que el pasado jueves salió adelante gracias a una carambola propiciada por el error de un diputado del PP, Alberto Casero, al votar de forma telemática a favor de la norma.

La también ministra de Trabajo, que ha capitaneado primero las negociaciones de esta medida estrella del Gobierno con sindicatos y patronal y después con las formaciones del conocido como bloque de investidura, ha aseguado este domingo que lo que ha "escuchado" desde el partido de Gabriel Rufián son "proyectos personales" y "quien aduce proyectos personales tiene que explicárselo a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".

Yolanda Díaz intentó preservar la cohesión del bloque de investidura en esta votación sin éxito. Además, se pudieron observar durante el debate parlamentario del jueves reproches de ERC, Bildu, PNV y Junts.

Los ataques más duros los pronunció Gabriel Rufián en la tribuna, quien calificó de "estafa" la reforma. A su juicio, sentaba un "peligrosísimo precedente" que el Gobierno llevase a las Cortes el texto pactado con patronales y sindicatos, con la exigencia de no cambiar "ni una coma".

Díaz ha afirmado que desde la formación catalana estaban convencidos de que la reforma laboral no decaería porque el Gobierno conseguiría los votos suficientes, algo que no ha gustado a la vicepresidenta. "Con las cosas del comer no se juega", ha aseverado en una entrevista con el programa Salvados de La Sexta.

El Real Recreto Ley fue finalmente convalidado con el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla y Coalición Canaria (CC), además del voto favorable que emitió por error el popular Alberto Casero, que ha sido vital después de que los dos diputados de UPN rompieran la disciplina de partido para posicionarse en contra.

Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz tras conocerse el resultado de la votación. EP

Ante la fragilidad de la convalidación y al ser preguntada por su futuro si no hubiese conseguido sacar adelante esta norma, la ministra sólo ha apuntado que estaba dispuesta a tomar "las decisiones que fueran precisas" y que lo iba a hacer "por pura coherencia", pero no ha querido confirmar si se había planteado su dimisión en caso de fracasara.

"Ya pasé pagina, hoy la norma esta en vigor, ya está. Esto es lo importante y es un día de alegría para los trabajadores y las trabajadoras", ha afirmado.

Proceso de escucha

La vicepresidenta tampoco ha querido aclarar si va a concurrir y de qué forma a las próximas elecciones generales, aunque en los últimos meses haya estado impulsando su proyecto de futuro independiente de Unidas Podemos, algo que pretende seguir desarrollando con el ojo puesto en las elecciones generales que se tienen que celebrar a finales de 2023 o principios de 2024

"No he tomado la decisión de lanzarme a un proyecto político", ha afirmado, para a continuación explicar que planea comenzar "un proceso de escucha con muchas gentes, muchos colectivos y muchas personas que no pensamos igual".

"Con total honestidad valoraré lo que hacer como proyecto político", ha apuntado Díaz, que también ha indicado que no descarta que Podemos pueda sumarse a esta plataforma.

"Si estoy diciendo que estoy pensando en algo grande, como no van a caber los compañeros y compañeras de muchas formaciones políticas", ha dicho. Sin embargo, "el protagonismo no puede recaer en ellos", ha apostillado.

Sigue los temas que te interesan