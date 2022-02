La 'profecía' de Pedro Sánchez sobre la reforma laboral 11 años antes de su votación

Podría decirse, sin miedo a equivocarnos, que existe un tuit antiguo de Pedro Sánchez para analizar cualquier situación del presente. No es la primera vez que los mensajes que el presidente del Gobierno escribía a través de su cuenta de Twitter cuando su carrera política todavía no tenía trascendencia nacional vuelven del pasado para hacer las delicias de los tuiteros. Aquella pizza cojonuda, por ejemplo, es uno de los favoritos de las red social.

Después del despropósito al que asistimos este jueves en el Congreso de los Diputados durante la votación del decreto de la reforma laboral, que ha salido adelante gracias al error de un parlamentario popular que se equivocó al emitir su voto y a los dos diputados de UPN que han roto la disciplina de partido, también ha llegado el tuit antiguo de Sánchez para sumarse a los miles de memes que provocado las carcajadas del personal.

En esta ocasión, el tuit elegido había sido publicado en marzo de 2011, de modo que está a punto de cumplir 11 años. Se trata de un mensaje breve, en tono personal, como todos los de aquella época, en el que Sánchez confesaba que "cosas de la vida", aquel había sido "un día raro de ánimo" que "me acaba saliendo redondo". Concluía avanzando, con mucha cautela, que se iba a casa "para que no se me estropee":

Cosas de la vida, un día raro de animo me acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee... — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 3, 2011

Lo cierto es que el mensaje le va al pelo, teniendo en cuenta ese momento de tensión que el Gobierno vivió cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció por error que los diputados no habían dado luz verde a las pretensiones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en material laboral. La bancada de la derecha apenas había empezado a celebrarlo cuando se confirmó que realmente sí había salido adelante. Vamos, un día raro que acaba saliendo redondo, parafraseando el certero análisis que no se le ha escapado a los tuiteros:

No, no es de ayer, pero podría haberlo sido. #Yasítodo https://t.co/Pns3i14dY7 — Juan sin tierra (@dete2666) February 4, 2022

Hace 11 años, Pedro tuvo un dejá vu https://t.co/all45J1ORo — Kiko Zapata Linares (@KikoZapataL) February 3, 2022

Nunca comparto a Sánchez. Pero lo de hoy es que ha sido épico. https://t.co/zOMdCN0tTa — Satanislavsky (@Satanislavsky) February 3, 2022

Los tuics de este señor son como los evangelios. Pueden usarse y reusarse para mil situaciones diferentes https://t.co/Zqw28iJPIT — MÁC - 🌈🦄🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🦄🌈 (@greenmounty) February 3, 2022

Llega un punto en el que me da hasta miedo el twitter de este hombre https://t.co/OnyLJ8KLlv — ®️afa Esteve (@RafaEP0) February 3, 2022

Cómo los Simpson, una fuente inagotable... https://t.co/BE2FZtKQCc — Antía Otero (@AntiaOFerreiro) February 3, 2022

Todo lo que le pasa a Pedro Sánchez ya lo predijo Pedro Sánchez https://t.co/mjapnjWzEm — Fer 🦇 (@fernfdez) February 3, 2022

Tiene un tweet antiguo para absolutamente todas la situaciones 😂😂 https://t.co/e2G7TeGCSw — Ruben Conde (@RubenConde_00) February 3, 2022

El único TL que no debería tocarse. https://t.co/l1QL9UP7kj — ⚫️ El DiSputado® (@NoSoyLaGente) February 4, 2022

Como hacemos siempre en estos casos, desde aquí nuestro agradecimiento a Sánchez y su equipo por no haber eliminado estos tuits antiguos que son oro puro para los memes.

