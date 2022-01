Rufián acusa de "chantaje" a Yolanda Díaz y hace saltar a Unidas Podemos: "Que cuide sus palabras"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, elevó este miércoles el tono para expresar su rechazo a la reforma laboral, acusando a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de "presión" y "chantaje" para lograr su aprobación sin sentarse a negociar ni modificar "ni una coma" de lo acordado con patronal y sindicatos. Las declaraciones no cayeron bien en Unidas Podemos, que pide a Rufián que sea "cuidadoso" con las palabras y que no se confunda de "adversario".

"Es esto y no se toca ni una coma. Eso en mi pueblo no se llama negociación, se llama chantaje", afirmó el republicano en rueda de prensa en el Congreso, escenificando un golpe sobre la mesa para que el Gobierno decida si quiere o no una reforma laboral avalada por sus socios habituales o si por el contrario buscará a Ciudadanos. Y esta vez el dirigente no apuntó al ala socialista del ejecutivo, sino a Díaz. La reforma laboral, sostuvo, es un "proyecto personal" de la ministra y ERC, subrayó, "no negocia proyectos personales".

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, respondió a Rufián por la noche, entrevistado en RNE. Le quiso advertir de que "el adversario a batir" no es Díaz ni lo son los sindicatos, sino "acabar con la temporalidad" en el mercado laboral, por lo que le pidió tener "cuidado" con las palabras que emplea porque "pueden tener consecuencias".

▶️@jaumeasens: "El adversario no es @Yolanda_Diaz_, es la precariedad y la temporalidad. Estamos ante una reforma que no hace recortes sino que recupera derechos de la mano de los sindicatos". pic.twitter.com/avZXy9ERRU — En Comú Podem (@EnComu_Podem) January 19, 2022

"Sobreactuación"

"No vamos a caer en descalificaciones y provocaciones", dijo Asens, que enmarcó las declaraciones de Rufián en el marco de "negociaciones que no siempre son fáciles" y en las que caben "subidas de tono y sobreactuaciones". El diputado confía en que habrá acuerdo porque no imagina ver a ERC votando junto al PP y Vox "para mantener una reforma que nos ha llevado al pódium de la temporalidad". "Eso no va a suceder. Los votantes de ERC opinan en eso lo mismo que los de Unidas Podemos", sostuvo.

Asens lamenta que ERC critique "lo que no está en la reforma laboral" y no hable de lo que sí está, como que "no va a llevar a trabajadores a la huelga" porque recupera "derechos de la mano de los sindicatos" como la ultractividad o que los ERTE "pasen a ser estructurales".

Por último, Asens descartó la vía Ciudadanos, partido que a su juicio lo que pretende es "romper el bloque progresista del Congreso". "Ciudadanos ha defendido unas recetas que van en la dirección contraria a lo que hay en la reforma y es una trampa en la que no debemos caer", zanjó.

Sigue los temas que te interesan