España marca récord diario de casos con 179.125 positivos y la incidencia se sitúa en 3.122 puntos

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 179.125 nuevos casos de Covid-19, 78.855 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, después de los 134.942 contagios notificados el martes. La cifra total de contagios se eleva ya a 7.771.367 casos desde el inicio de la pandemia.

La incidencia acumulada ha marcado el pico más alto registrado en España desde que se iniciara la crisis sanitaria, situándose en los 3127,91 contagios por cada 100.00 habitantes en los últimos 14 días; y superando el máximo registrado hasta la fecha; los 3042,11 puntos del martes.

En el informe de este miércoles se han añadido 125 nuevas muertes, una cifra superior a la notificada en los días anteriores. Hasta 90.508 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, 482 en la última semana.

Este miércoles, comunidades autónomas como Cataluña o la Comunidad de Madrid han vuelto a registrar altas cifras de contagios en las últimas 24 horas: 38.785 y 22.881 positivos, respectivamente.

Las visitas a Urgencias aumentan

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha advertido sobre el incremento de pacientes que están sobrellevando los urgenciólogos debido al alza de los contagios de Covid.

En este sentido, alertan de que las visitas a Urgencias han aumentado en torno a un 30-50 por ciento, "superando por completo la capacidad de los servicios de urgencias y emergencias que, además, están sufriendo las bajas COVID-19 de muchos de sus profesionales".

"Lo avisamos hace unas semanas y la situación no ha hecho más que empeorar. Estamos al límite. ¿Qué ocurriría si parásemos los servicios de Urgencias y Emergencias? El colapso del sistema sería inmediato. Estamos exhaustos. Las urgencias están al borde del abismo. Venimos tiempo avisándolo y no se están tomando medidas", ha comentado el presidente de SEMES, Tato Vázquez-Lima.

Según denuncian los urgenciólogos, la incidencia acumulada y el aumento de la hospitalización de críticos "afectan directamente a los servicios de urgencias y emergencias debido a las necesidades de estos pacientes, que precisan de una valoración clínica inicial, estratificación de riesgo y decisión de ingreso o tratamiento domiciliario".

"Lo único que esperamos es que nuestro Presidente del Gobierno se tome en serio esta cuestión. Porque imagínense qué ocurriría en nuestro país si las urgencias dejasen de funcionar porque ya no podemos más, no solo porque estamos agotados, sino porque no nos sentimos ni apoyados ni reconocidos. Señor Pedro Sánchez, estamos al borde del abismo. Escúchenos de una vez: Especialidad de Urgencias ya", ha remachado.

Bajas laborales por Covid

Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia son las siete autonomías que ya han establecido estrategias para agilizar las bajas y altas laborales por coronavirus con el objetivo de desatascar el colapso de la Atención Primaria.

La explosión de contagios por coronavirus en esta sexta ola ha ocasionado una avalancha de bajas laborales que está saturando la Atención Primaria, encargada de tramitar dichas bajas.

Concretamente, en Andalucía, desde el pasado 30 de diciembre de 2021, se inció la posibilidad de realizar las gestiones para la petición de la baja a través de la aplicación de móvil gratuita Salud Responde.

En Asturias serán los equipos de inspección del Servicio de Salud del Principado (Sespa) los que pondrán en marcha un nuevo procedimiento para la tramitación de las bajas y altas laborales para casos confirmados de Covid-19. De este modo, a partir de este miércoles, los equipos de inspección se encargarán de realizar este trámite.

Así, las personas positivas recibirán una llamada del equipo de rastreo para preguntarles, entre otras cosas, sobre la necesidad de tramitar una baja laboral. En caso afirmativo, el equipo de vigilancia iniciará este trámite, por lo que no será necesario el contacto con el centro de salud para esta gestión.

