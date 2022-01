¿Puede falsearse un test de antígenos con zumo de naranja?: la razón por la que da 'positivo'

Acabar con una pandemia como la del coronavirus es un objetivo complicado y, para ello, es fundamental que todos participemos de ello. Sin embargo, esto se complica cuando surgen negacionistas que cuestionan a científicos y a organismos reputados. Mientras que estos deben presentar estudios científicos que puedan replicarse y sigan un método racional, los negacionistas se basan en muchas ocasiones en vídeos virales para dar veracidad a sus teorías.

Durante estos dos años de pandemia hemos visto a gente asegurar que su brazo podía atraer como un imán la cubertería después de recibir la vacuna. O, incluso, el año pasado llegaron a cuestionar que la nieve que trajo Filomena fuera realmente nieve. Por desgracia, el delirio continúa y ahora le ha tocado a los test de antígenos: el último vídeo que se ha extendido a toda velocidad por internet intenta cuestionar su efectividad con unas pocas gotas de zumo de naranja.

En el vídeo se puede observar cómo después de poner las gotas de esta fruta en el pocillo de la muestra —que se suele indicar con la letra S— la tira del test de antígenos se vuelve roja hasta formar una potente línea roja en la región de prueba —con la letra T—, mientras que la región de control —con la C— se mantiene blanca y sólo al final adquiere una leve tonalidad rojiza. Orgulloso de su experimento, el autor proclama en Twitter que la naranja ha dado positivo y tendrá que estar confinada 7 días.

Resultado falseado

Pero, ¿tiene esta afirmación algún sentido? Pues no porque si hubiera leído bien el manual de instrucciones habría visto que se trata de un resultado nulo. Cuando la prueba se realiza correctamente —se toma la muestra nasal, se incorpora al líquido de la muestra y se vierte sobre el pocillo— la primera región sobre la que se coloca la línea de color es la de control. A partir de entonces, si se colorea la región T, aunque sea levemente, el resultado es positivo y si no, es negativo.

El hecho de que la región C se coloree primero y de forma destacada es lo que señala que el resultado que aporta el test es válido. Si no se colorea C al principio, la prueba se considera nula. ¿Por qué ha pasado esto con el zumo de naranja? Porque las sustancias ácidas —como es el caso del jugo de este cítrico— alteran la tira del test. Los test de antígenos reaccionan porque contienen anticuerpos del virus y estos "han evolucionado para trabajar en el torrente sanguíneo, que tiene un pH casi neutro de 7,4 aproximadamente", explica este artículo de la BBC.

En este sentido, el líquido de la muestra en el que se sumerge el hisopo con el que hemos tomado la muestra de la nariz se encarga de equilibrar el pH de la muestra. El zumo de naranja se encuentra alrededor de un pH 3, lo que hace que sea un ambiente hostil para los anticuerpos. Si los anticuerpos que contiene el test se exponen al zumo de naranja "esto tiene efectos dramáticos en su estructura y función". Los anticuerpos son proteínas que forman largas cadenas y cualquier cambio en estas puede alterar completamente su función.

"En condiciones ácidas, las proteínas se cargan altamente de manera positiva. Como resultado, muchas de las interacciones que mantienen las proteínas unidas se rompen, su delicada estructura queda afectada y deja de funcionar correctamente. En este caso se pierde la sensibilidad del anticuerpo al virus", resume la BBC. Este desbarajuste deja como resultado un resultado nulo o falseado.

Para sustancias concretas

Al final, estas pruebas están destinadas a utilizarse con unas sustancias concretas y, en este caso, se trata de una muestra nasal mezclada con un líquido de muestra especial.

Vídeos echando zumo, agua, orina… a los test de antígenos para demostrar que “da positivo” y por eso son falsos.



En ninguno de esos vídeos se utiliza el buffer del test (el reactivo), que tiene como función mantener el pH estable dentro de los rangos que requiere el test. pic.twitter.com/8Art74Kal8 — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) January 10, 2022

Los magufos que a día de hoy siguen con las conspiraciones de Covid ahora les ha dado por compartir un video de una naranja que da positivo. pero cualquier persona q sepa un poco de ciencia sabe que cuando a un buffer le echas un acido se altera y la prueba no es valida. De nada pic.twitter.com/3ff9FzH8x2 — KillerQueen (@iamthekillerq) January 11, 2022

La tira del test funciona por uniones de proteínas especificas. Si pones líquidos ácidos o básicos, las proteínas pierden su forma y se unen inespecíficamente, dando falsos positivos. Que una sustancia extraña haga que el test funcione mal solo es prueba de que no sabes usarlo https://t.co/PFl81VKTa7 — Will Peña #TodasLasFloresSonNuestras 🌻🌈📚 (@Willy_Inkrose) January 10, 2022

Si lo hace con un test de embarazo lo mismo piensa que la naranja está embarazada y espera 9 meses para ver si nace Naranjito. https://t.co/ZOADeg0yuu — Alberto García-Salido (@Nopanaden) January 10, 2022

Por esta razón, muchas personas en Twitter han bromeado con la afirmación del autor del vídeo de que la naranja tenía Covid y, entre otras cosas, le han dicho que si sumerges un termómetro en un café caliente esto no significa que tu café tenga fiebre. También han hecho referencia a que otros test, como el de embarazo, podría resultar falseado si se hace con sustancias diferentes a las que está destinado a analizar. En este caso, sería igual de disparatado afirmar que la naranja está embarazada.

Los test de antígenos que se utilizan en casa se han convertido en un producto muy popular con la llegada de la ómicron, una variante nueva que también detectan estos test. Tal y como recoge este artículo de EL ESPAÑOL, la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario (Aemps) explica que el mejor momento para realizarse un test de antígenos es "en los siete primero días después de la infección" si hemos tenido contacto con un positivo o "en los cinco primeros días desde la aparición de los síntomas, porque es cuando la carga viral está en su punto álgido".

"Si se realiza un test en el mismo día o al día siguiente de haber estado en contacto con una persona que ha dado positivo, lo más probable es que el resultado que dé esa prueba rápida no sea muy fiable".

