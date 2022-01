Hospitalizados "con Covid" o "por Covid": por qué no tiene sentido diferenciar unos de otros

Hace casi dos años, cuando se empezaron a ver los primeros casos en España de lo que sería la Covid-19, hubo quienes pretendían quitar hierro a la alarma que se empezaba a generar por entonces y señalaban que las hospitalizaciones y muertes que estaban comenzándose a ver no se debían al coronavirus, sino que la persona estaba ingresada 'con' coronavirus, indicando que esta no era la principal causa de su problema. Pronto se vio que esa diferencia era banal.

Esa distinción ha tomado nuevos bríos con la llegada de la variante ómicron. Los primeros datos que venían de Gauteng, la provincia sudafricana donde se había hecho dominante en noviembre, apuntaba que los hospitalizados por Covid eran muchos menos que los que se habían visto con delta y que, en muchos casos, la infección no era la causa del ingreso sino que era incidental.

La infección incidental está ocupando un lugar central en el debate sobre la gripalización de la Covid. El argumento de los 'gripalistas' sostiene que el aumento de los indicadores de hospitalización por Covid se debe, entre otras cosas, a que ómicron está tan presente que muchas personas que ingresan por motivos diferentes a la infección dan positivo en la PCR previa a la hospitalización. Es decir, son personas que irían al hospital con pandemia o sin pandemia y, por tanto, no debe tenerse en cuenta este aumento de hospitalizados para tomar medidas de salud pública.

Ciertamente, es un argumento polémico. El jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre, Carlos Lumbreras, señalaba recientemente a EL ESPAÑOL que sí se veía un crecimiento en el número de personas a las que se les hacía PCR y daban positivo pero no venían al hospital por ese motivo.

"Aparecen como ingresados Covid porque tienen PCR positiva", apuntaba. "Pacientes que ingresan por una apendicitis o una fractura de cadera. Esta mañana he visto a una mujer con colangitis que ha dado positivo, pero el motivo de ingreso era la colangitis". Ese tipo de cosas "alguna vez pasaba en otras olas, pero no tanto como en esta".

¿Quiere decir que la Covid es inocua en este tipo de pacientes? "No. En algunos, sobre todo mayores, puede inestabilizar una situación de enfermedad crónica, cardiaca… Lo vemos en los enfermos respiratorios: el cuadro en sí no tiene demasiada gravedad pero asienta sobre un paciente que está en equilibrio inestable y lo desequilibra".

Un concepto complicado

Aunque los hospitales realizan continuamente estudios sobre las características de los pacientes Covid que ingresan, hasta el momento no se ha generalizado la publicación de las cifras de quienes entran por Covid y aquellos que dan positivo en la PCR.

Quien sí está ofreciendo esas cifras es la Comunidad de Madrid. El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, informaba el 4 de enero de que el 34,6% de los que ingresaban lo hacían 'con' Covid pero no 'por' Covid. Después indicaba que esta información es importante "porque el pronóstico evolutivo clínico es muy distinto". Sin embargo, no todos están de acuerdo con ello.

Diferentes especialistas se han manifestado en Twitter advirtiendo del peligro de hacer esa diferencia. Cristina Ojeda-Thies, traumatóloga del 12 de Octubre, recuerda que "nunca se había discutido si la gente ingresa por gripe o con gripe. Hay muchas personas cuya salud es un castillo de naipes".

El ejercicio estéril de debatir si ha ingresado POR #COVID19 o CON #COVID19…

Curiosamente, nunca se había discutido si la gente ingresa POR gripe o CON gripe. Hay muchas personas cuya salud es un castillo de naipes. https://t.co/KJmDVrfgcK — Cris Ojeda-Thies (@ojedathies) January 4, 2022

La polémica 'con/por' es internacional. En un artículo en The Washington Post, los investigadores de la Universidad de California Sara Murray, Rhiannon Croci y Robert Wachter advierten que no se trata de un concepto binario y piden una definición clara de Covid incidental: "Hemos aprendido que la distinción entre 'con' y 'por' tiene matices sorprendentes, y la fracción que obtienes depende de los métodos que uses".

No es lo mismo, por ejemplo, ser asintomático que presentar síntomas leves, sin neumonía. Pero tampoco lo es ingresar como asintomático pero desarrollar síntomas dentro del centro. También hay que tener en cuenta qué tipo de paciente entra y de qué condiciones está aquejado. "Si es un paciente que ingresa por otra patología tiene muchas papeletas de ser vulnerable" por lo que una PCR positiva, aun sin síntomas, es algo a tener en cuenta, recordaba el médico de familia Vicente Baos en Twitter.

"Hemos detectado pacientes que desarrollan síntomas en el hospital, ahora con la ómicron hay más: entran con dolor abdominal o de rodilla, problemas oculares… y hay que activar el protocolo de aislamiento y detección de casos", comenta Germán Peces-Barba, jefe de Sección de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

"Con covid" es el concepto más relativo que hay. SI es un paciente que ingresa por otra patología tiene muchas papeletas de ser vulnerable. ¿Y la evolución del "catarro leve" o la PCR + de cribado? ¿Qué pasa después? ¿Nada? ¿En esas personas el SARSCoV2 es un compañero de viaje? — Vicente Baos 🇪🇺🇪🇸 (@vbaosv) January 5, 2022

El neumólogo indica que la mayoría de pacientes que ingresan lo hacen 'por' Covid, "siempre por insuficiencia respiratoria y neumonía grave, generalmente bilateral". No obstante, la evolución en esta sexta ola es más rápida gracias a que la mayoría están vacunados.

Para Peces-Barba, esta diferenciación es un problema con distintas vertientes, todas a tener en cuenta. "Es un problema epidemiológico, de aislamiento y manejo de contactos, etc. pero también es un problema de infraestructuras y tratamiento médico. Que se nos contagie toda una unidad de Enfermería, por ejemplo, es un problema".

En esta cuestión profundiza Salvador Peiró, experto en Salud Pública de Fisabio, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana. "Los casos Covid molestan bastante: si tienes uno solo en la UVI ya no puedes meter otro tipo de pacientes ahí".

El problema es mayor cuantos más pacientes Covid haya, ya sean 'por' o 'con'. Con más del 10% de las camas hospitalarias y el 20% de las UCI ocupadas por personas con PCR positiva, la presión asistencial ya se está resintiendo. "Las hospitalizaciones por temas urgentes continúan, pero la actividad programada se ha suspendido", recuerda Peiró. Es por eso que no cree que diferenciar pacientes Covid sirva para la toma de decisiones de salud pública.

Juan Torres Macho, jefe de Medicina Interna en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, abunda en el tema de la presión asistencial. "Desde el punto de vista del manejo clínico tiene sentido diferenciar ambos grupos", como apuntaba Antonio Zapatero.

Ahora bien, "desde el punto de vista de la saturación que generan, es lo mismo. Al final, es un paciente que tiene que estar aislado", incide, señalando que la ahora mismo los hospitales madrileños tienen un pico similar al de la peor temporada de gripe.

Precisamente, manda un mensaje a los 'gripalistas': "La estrategia de convivencia no es mala, pero hay que tener cautela, no hacer como que no pasa nada. Que haya una convivencia pero sin un pico de incidencia que colapse el sistema". Algo que la gripe acababa provocando, invierno tras invierno.

Sigue los temas que te interesan