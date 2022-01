La incidencia supera los 3.000 puntos tras notificar Sanidad 134.942 nuevos contagios y 247 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 134.942 nuevos casos de Covid-19, 79.601 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, después de los 292.394 contagios notificados el lunes. La cifra total de contagios se eleva ya a 7.592.242 casos desde el inicio de la pandemia.

La incidencia acumulada ha marcado el pico más alto registrado en España desde que se iniciara la crisis sanitaria, situándose en los 3042,11 contagios por cada 100.00 habitantes en los últimos 14 días; y superando el máximo registrado hasta la fecha; los 2989,47 puntos del lunes.

En el informe de este martes se han añadido 247 nuevas muertes, una cifra superior a la notificada en los días anteriores. Hasta 90.383 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, 463 en la última semana.

Europa, azotada por ómicron

Más del cincuenta por ciento de la población europea habrá contraído la variante ómicron del coronavirus en las próximas 6 a 8 semanas al ritmo actual de transmisión, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pronóstico parte de un cálculo realizado por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, citado por el director de OMS-Europa, Hans Kluge.

Kluge resaltó en su primera comparecencia en 2022 que veintiséis países de la región europea de la OMS - que comprende 53, incluidos varios de Asia Central - han notificado que más del uno por ciento de su población se está contagiando de coronavirus cada semana.

Del total de países de la región, 50 ya han registrado casos de ómicron, que rápidamente se está convirtiendo en la variante dominante en Europa occidental y ahora se está expandiendo en los Balcanes.

"Datos recopilados en semanas recientes confirman que ómicron es altamente transmisible porque las mutaciones que tiene le permiten adherirse a las células humanas de forma más fácil y puede infectar incluso a quienes lo han estado con anterioridad o a los vacunados", afirmó Kluge.

Las vacunas continúan proporcionado una buena protección contra los casos severos o mortales, pero la "escala de transmisión sin precedentes" ha provocado que se esté produciendo un aumento de las hospitalizaciones por Covid-19.

"Eso está desafiando a los sistemas de salud y de prestación de servicios en muchos países donde ómicron se ha expandido con velocidad, y amenaza con arrollar en muchos más", dijo Kluge.

"Pronto" para que el Covid sea endémico

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advirtió hoy de que la variante ómicron del SARS-CoV-2 es "altamente contagiosa" y no hay que relegarla a "una enfermedad leve", y pidió "no olvidarse de que aún seguimos en una pandemia” y no ante un virus “endémico".

En una rueda de prensa virtual, Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación de la EMA, alertó de la rápida propagación de la variante ómicron y pidió a los países europeos "ser conscientes de su potencial carga (sobre todo la hospitalaria) y no descartarla como una enfermedad leve" por los datos que sugieren que podría provocar casos leves de Covid-19.

Señaló que la evidencia emergente sobre los datos de efectividad de las vacunas de la covid-19 autorizadas en la Unión Europea (UE) -Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen- muestra que brindan "una protección alta contra enfermedades graves y hospitalizaciones" relacionadas con la variante ómicron.

Sin embargo, recordó que la situación epidemiológica actual en Europa es "muy preocupante" por el incremento de los contagios tanto con la variante delta como ómicron e instó a los ciudadanos europeos a completar su vacunación primaria, y a aquellos que ya hayan recibido la pauta completa, que pidan cita para una inyección de refuerzo.

