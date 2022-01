La EMA responde al plan de Pedro Sánchez de tratar la Covid como una gripe: "Aún es una pandemia"

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) considera prematuro el plan de Pedro Sánchez de empezar a tratar la Covid-19 como una gripe común. Es decir, sin contar cada caso ni hacer pruebas ante el menor síntoma, sino controlarla como cualquier enfermedad respiratoria. "El virus todavía se comporta como un virus pandémico y la aparición de ómicron lo está mostrando claramente", ha dicho el responsable de vacunación de la EMA, Marco Cavalieri, al ser preguntado por las palabras del presidente del Gobierno.

La nueva variante provoca una enfermedad menos grave: el riesgo de hospitalización se reduce a "aproximadamente la mitad" en comparación con delta. Al mismo tiempo, ómicron es altamente contagiosa, lo que resulta en un alto número de personas infectadas. "Es importante ser consciente de su carga potencial y no descartarla como una enfermedad leve", ha avisado Cavalieri.

¿Cuándo podrá considerarse la Covid-19 como un virus endémico y no ya una pandemia, como sostiene Sánchez? ¿Cuándo veremos la luz al final del tunel? "Nadie sabe dónde está el final del túnel, pero llegaremos. Es cierto que estamos avanzando hacia una situación en la que el virus se convierta en endémico, pero todavía no hemos alcanzado esa etapa", responde el responsable de la EMA.

"El virus todavía se comporta como un virus pandémico y la aparición de ómicron lo está mostrando claramente. Así que no debemos olvidar que estamos en una pandemia", ha respondido Cavalieri.

"No obstante, con el incremento de la inmunidad entre la población -y con ómicron vamos a tener mucha inmunidad natural además de la vacunación- avanzaremos rápidamente hacia un escenario que se acerque a la endemicidad", ha concluido.

Eficacia de las vacunas

La EMA afirma que las vacunas actuales contra la Covid-19 son menos eficaces contra la enfermedad sintomática provocada por ómicron, pero proporcionan una "alta protección" frente a los casos más graves, la hospitalización y la muerte causadas por la nueva variante, que ya es la dominante en Europa.

El regulador europeo asegura que todavía hacen falta más datos para decidir si será necesario una nueva vacuna específica adaptada a ómicron. La nueva inyección no obtendría autorización hasta abril o mayo como muy pronto y para entonces la situación epidemiológica y la circulación de variantes podría haber cambiado considerablemente.

Por eso, la EMA es partidaria de estudiar otras alternativas, como una vacuna polivalente que funcione contra diversas variantes. En todo caso, el regulador europeo está en contacto permanente con todos los laboratorios sobre el diseño de los ensayos clínicos y los datos que deberán proporcionar para que las nuevas vacunas pueden aprobarse de forma acelerada. Cualquier decisión debe adoptarse de forma coordinada a nivel global, ha insistido Cavalieri.

A la espera de la fumata blanca, la recomendación de la EMA es seguir vacunando a las personas que todavía no tienen la pauta inicial y acelerar la administración de dosis de refuerzo a toda la población.

"Los resultados preliminares de estudios recientemente publicados muestran que la eficacia de las vacunas contra la enfermedad sintomática se reduce de forma significativa para ómicron y tiende a disminuir con el tiempo. Más personas vacunadas desarrollarán infección y enfermedad por ómicron", ha relatado Cavalieri.

"En cuanto a los casos de enfermedad grave y hospitalización por la variante ómicron, la evidencia emergente, incluidos los datos del mundo real, sugiere que las vacunas contra la Covid-19 continuan proporcionando una alta protección", señala el responsable de vacunación de la EMA.

Las personas que han recibido dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 tienen una protección de hasta el 70% frente a la hospitalización por ómicron, según los estudios realizados en Sudáfrica. Esta protección disminuye con el tiempo, pero vuelve a subir hasta el 90% al administrarse la dosis de refuerzo, según los datos de Reino Unido.

No a la revacunación continua

¿Debe revacunarse también a los menores de 18 años? La EMA ya ha recibido una solicitud de Pfizer para que se autorice la tercera dosis para los adolescentes de 16 y 17 años y espera pronunciarse en breve. Este laboratorio tiene previsto además pedir en breve que su inyección de refuerzo se administre también a los menores de entre 13 y 15 años.

¿Habría que administrar una cuarta dosis empezando por la población más vulnerable? La EMA responde que todavía no hay bastantes datos, pero que esta posibilidad debe considerarse como un "plan de contingencia". No obstante, Cavalieri ha avisado de que "la repetición de vacunas en un corto intervalo de tiempo no es una estrategia sostenible".

"Si administramos refuerzos cada cuatro meses, acabaremos teniendo un problema con la respuesta inmune, que no será tan buena como nos gustaría. Debemos ser cuidadosos para no sobrecargar el sistema inmune", ha señalado el responsable de la EMA. Además, la repetición vacunal provocaría "fatiga en la población". A su juicio, la mejor solución sería inyectar refuerzos más espaciados y sincronizados con la llegada de la temporada de frío, como ya ocurre con la gripe.

