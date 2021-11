Los policías volverán a manifestarse el 14-D y acusan a Marlaska de "falta de diálogo"

Tras la masiva manifestación celebrada el pasado sábado en el centro de Madrid, en la que miles de policías y guardias civiles de toda España salieron a la calle para protestar contra la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, los representantes de ambos cuerpos denuncian que el Ministerio del Interior no tiene voluntad de dar marcha atrás en su decisión de desactivar la Ley de Seguridad Ciudadana.

Según los sindicatos y asociaciones de estos colectivos, ni el hecho de haber llevado a la calle a 150.000 personas -20.000 según la Delegación del Gobierno- en una manifestación "histórica" ha hecho reflexionar al Gobierno.

La plataforma Jusapol -que agrupa a Jupol y Jucil, sindicato y asociación mayoritarios en Policía y Guardia Civil- asegura que la reforma de la ley "sigue realizándose a espaldas de quienes deben velar por la seguridad", y que pese a las reuniones mantenidas con el ministro Fernando Grande-Marlaska no hay interlocución real.

"No hay ningún tipo de diálogo. En las reuniones mantenidas hace unas semanas se nos escuchó, pero no se trasladó ningún tipo de compromiso, ni siquiera para saber si servirían para algo nuestras reclamaciones", apuntan las mismas fuentes.

"Se dijo que se iban a crear unos grupos de trabajo y que continuarían las reuniones, pero no sabemos nada más", apuntan desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el otro gran sindicato policial y otro de los convocantes de la manifestación. "No hay nada a la vista, no creo que haya ninguna modificación de lo proyectado", indican desde la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).

Concentración el 14-D

Desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP) se muestran más optimistas: "Nos vimos con el ministro el jueves pasado y le hicimos saber todas las carencias que hay, tanto de medios materiales como de reglamentación. Y en cuanto a la modificación de la ley orgánica, le indicamos los puntos que consideramos más perjudiciales para el desempeño de la función policial y para el ciudadano, que al final es lo que nos importa. Tomó nota de absolutamente todo y estaba muy bien informado. El tiempo dirá qué cosas va resolviendo. Vi muy buena predisposición".

Por el momento, los agentes prosiguen con las movilizaciones, como la que tienen confirmada para el próximo 14 de diciembre ante el Congreso de los Diputados. La concentración la ha planteado Jusapol al resto de los sindicatos y asociaciones. Será precisamente ese día cuando se inicien las labores de la comisión parlamentaria encargada de estudiar las enmiendas planteadas por las distintas formaciones políticas a la derogación que quiere consumar el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Opinión de Interior

Fuentes de Interior apuntan que Marlaska mantiene en las últimas semanas la interlocución con los sindicatos. El ministro se ha reunido ya con las juntas directivas de Jupol y SUP. El pasado jueves se reunió con el SPP y pronto, aseguran, lo hará con la Unión Federal de Policía (UFP).

La intención del ministro -indican esas mismas fuentes a EL ESPAÑOL- es mantener una ronda de reuniones similares con las asociaciones de la Guardia Civil a lo largo del mes de diciembre. En el entorno de Marlaska insisten en que las afirmaciones de falta de diálogo y de cambios en la nueva ley no se corresponden con la realidad.

A este respecto, uno de los temas que más polémica ha suscitado es el de la grabación de efectivos policiales en manifestaciones. En Interior aseguran que, en línea con la doctrina del Tribunal Constitucional, la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión, no son constitutivas de infracción.

La nueva norma, señalan en Interior, seguiría prohibiendo el uso de imágenes y datos personales y profesionales que genere un peligro cierto y real a la seguridad personal o familiar de los agentes.

