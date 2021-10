La candidata que iba en las listas detrás de Alberto Rodríguez renuncia a ocupar su escaño

Fátima González Bello, la candidata cuyo nombre figuraba en las listas electorales tras el de Alberto Rodríguez, ha renunciado a ocupar el escaño del ya exdiputado de Podemos.

Así lo ha comunicado en sus redes sociales, tras haber trasladado ya su postura a la Junta Electoral Central, el organismo administrativo encargado de regular los procesos electorales y que, este miércoles, había ofrecido a González cubrir la vacante.

El canario Alberto Rodríguez perdió su asiento en el Congreso de los Diputados después de que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, le retirase su acta, en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por haber propinado una patada a un policía durante una manifestación en Santa Cruz de Tenerife hace siete años.

"Me resulta muy difícil poder ocupar el puesto del compañero Alberto en las circunstancias actuales e, igualmente, en lo personal, tras cuatro años de dedicación como concejala en el Ayuntamiento de La Laguna y una vez abandonada la política institucional, no me veo en el momento de volver a la misma", ha detallado González Bello, militante de Izquierda Unida.

"Si te llamas Borbón y robas no te pasa nada, si te llamas Rodríguez y luchas por los derechos de todas y todos, la Justicia cae sobre ti", ha expresado en una publicación en su perfil de Facebook.

