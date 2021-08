El mundo sanitario celebra la llegada de la primera vacuna española: aportará 400.000 dosis en 2022

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha autorizado este mismo miércoles los primeros ensayos en humanos de una vacuna Covid española, concretamente la de la farmacéutica Hipra. La empresa, con sede en Cataluña, se había dedicado a las vacunas para animales. Ahora espera producir 400.000 dosis de su preparado durante el 2022 y 1.200 millones de dosis para 2023.

La noticia ha sido recibida con los brazos abiertos por los representantes de la sanidad española. Médicos y enfermeros aseguran que es una "luz" en mitad de una quinta ola que diariamente suma un centenar de fallecidos.

La vacuna de Hipra está basada en dos proteínas recombinantes capaces de generar una respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del SARS-CoV-2, como Novavax y Sanofi.

Según han avanzado desde la empresa fabricante, la vacuna ha sido desarrollada para proteger frente a las variantes del coronavirus y también ofrecer una "importante respuesta inmunitaria". Como ocurre con otros preparados como Pfizer, la vacuna de Hipra tiene una doble pauta con 21 días de separación entre cada pinchazo.

"Tenemos que aplaudir enormemente a todos aquellos que están investigando sin descanso en nuestro país, no sólo en la línea de acabar con la pandemia, sino en otros muchos estudios", se ha congratulado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Ese sentimiento de satisfacción lo comparte el representante de los médicos, Tomás Cobo. El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL, que es un "orgullo" que parte de la solución a la pandemia de la Covid-19 "pueda ser gracias al talento de nuestros científicos e investigadores".

Ahora bien, Cobo recalca que es "necesario" esperar a que el ensayo clínico de esta vacuna de proteína recombinante haya finalizado para "poder analizar todos los datos y extraer conclusiones finales".

Tres millones

Entre la plana política los sentimientos son similares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una pausa en sus vacaciones de verano para aplaudir el paso dado por la farmacéutica catalana.

Al hilo de la noticia, Sánchez ha querido valorar la importancia de la colaboración público-privada. "Ha contado con la colaboración y asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto", ha insistido.

Para demostrar su compromiso, el presidente se ha enorgullecido de los más de 19 millones de euros invertidos por el Gobierno de España en el desarrollo de vacunas en territorio nacional.

Hoy damos un gran paso en la lucha contra la pandemia. La @AEMPSGOB ha autorizado el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna española contra el #COVID19. Se trata de la vacuna de HIPRA, que ha contado también con la colaboración del Gobierno para avanzar en el proyecto. pic.twitter.com/UFBb1FErFj — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 11, 2021

En concreto, el Ejecutivo ha destinado más de 13 millones en transferencias y casi 6 en créditos para colaborar con la ciencia española en la creación de las nuevas vacunas Covid-19.

De todos estos fondos, la farmacéutica Hipra ha recibido, de manera directa, 3 millones de euros aunque, como ha explicado la ministra de Ciencia, Diana Morant, también ha tenido el asesoramiento del Ejecutivo para la "consecución de fondos europeos".

Tanto la ministra de Ciencia como la compañía farmacéutica confían en que, si los ensayos van bien, a finales de este año la vacuna española pueda estar en el mercado. La previsión de la compañía es empezar la producción en octubre y poder disponer de una primera partida de hasta 75 millones de dosis a finales de este año.

"La conversión de esta compañía, de lo veterinario a lo humano, ha necesitado un asesoramiento y una capacitación, y ahí ha estado el Gobierno de España dando la ayuda necesaria", ha dicho la ministra en una entrevista en la cadena SER.

"El proyecto no se ha retrasado por falta de financiación, tanto por parte del Gobierno como de la Comisión Europea. Esta vacuna ha despertado bastante interés en Europa y tenemos bastantes esperanzas depositadas en ella".

Además, Morant ha señalado que, si finalmente se aprueba, el Ministerio tiene preparada una propuesta para garantizar su producción: "Gran parte del mundo está todavía por vacunar, y con esta vacuna podemos contribuir a ese objetivo común de hacer frente a la pandemia".

Ayudas a la investigación

El presidente del Consejo General de Enfermería, Pérez Raya, ha querido aprovechar la ocasión para reclamar unas buenas condiciones para los investigadores. Los mismos que ahora aportan una solución a la pandemia y que, en muchas ocasiones, tienen que marcharse a otros países "porque aquí no se valora su trabajo".

"Nuestros investigadores trabajan día y noche, muchas veces sin todos los recursos necesarios, para lograr avances tan importantes como este. Todavía queda mucho por hacer para frenar al virus y este es un nuevo paso para ello, que, además, tiene marca España en sus genes", se ha congratulado.

Por ello, Pérez Raya ha recordado que es "imprescindible" que las administraciones apuesten de verdad por la investigación desde la financiación de sus estudios hasta valorar sus avances.

"Que se preocupen realmente de que nuestros investigadores no se marchen a otros países porque aquí no se valora su trabajo, que se financien estudios y se ayude a prosperar en esta y otras muchas vías porque la historia ya ha demostrado una y otra vez que sin ciencia e investigación no hay futuro", ha manifestado.

Sigue los temas que te interesan