El fallecido de 36 años dos semanas después de recibir la vacuna iba a ser padre en octubre

“Estaba como un roble. Era deportista. No sabía lo que era estar enfermo”, explica su hermana. Iba a ser padre el próximo mes de octubre. La familia quiere mantener el anonimato: ni la identidad ni el nombre del pueblo, ni tampoco el nombre de la empresa. “Mi madre está muerta en vida, no queremos que sufra más. Y la empresa… pues lo habrá hecho pensando en un bien, pero sabemos que ha paralizado la vacunación. Nosotros lo que queremos es que esto no le vuelva a pasar a ninguna familia, porque con mi hermano nada de lo que hagamos nos lo va a devolver”.

Las autoridades sanitarias se encuentran ya investigando la posible relación entre el ictus como efecto secundario en un hombre de 36 años tras ser vacunado con Janssen.

A la semana de recibirla, el hombre comenzó a encontrarse mal. Dolores de cabeza, cansancio, escalofríos, fiebre… Así pasó el fin de semana. Se vacunó el 25 de junio en su centro de trabajo. A los diez días, un lunes, “se despertó ya que no podía pensar. No coordinaba, no hablaba bien…” cuenta su hermana a EL ESPAÑOL.

Acudió a las Urgencias del ambulatorio del pueblo, que lo derivó al Hospital Comarcal de Osuna. Desde allí, y ante las sospechas de que estaba siendo víctima de un ictus, fue evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Ingresó ya en UCI.

“Lo siguiente que nos dijeron es que pasásemos a despedirlo. Así de duro y de cruel”, lamenta su hermana. Fueron los mismos facultativos los que indicaron la posible relación entre la vacuna recibida y los sucesivos ictus que derivaron en un fallo multiorgánico. Y fueron ellos los que dieron parte a la Junta de Andalucía, según avanzó El Mundo.

De confirmarse, sería el primer caso en España de contraindicaciones letales en forma de trombos tras la administración de la vacuna Janssen. El hombre fue vacunado, junto con otros 350 trabajadores en un primer día de vacunación en su centro de trabajo en la empresa Procavi, perteneciente al Grupo El Pozo, en Marchena (Sevilla). La compañía había anunciado que iba a vacunar a sus 2.000 trabajadores. Este medio ha contactado con la empresa, que ha declinado hacer cualquier tipo de declaración al respecto.

La ficha técnica de Janssen recoge que puede utilizarse a partir de los 18 años. También, que “esta vacuna se debe utilizar conforme a las recomendaciones oficiales”. El Ministerio de Sanidad establece que la vacuna Janssen, de Johnson & Johnson se dispense a mayores de 40 años. Pero con carácter extraordinario, la estrategia nacional de vacunación permite utilizar la Janssen para otros colectivos, al ser la única que ofrece, con una sola dosis, la inmunización completa. Estudiantes que marchan al extranjero, personas sin hogar o militares serían algunos de estos grupos. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía indican a este periódico que “la Agencia Europea del Medicamento estima que ofrece más beneficios que riesgos”.

La vacunación con esta vacuna monodosis está también permitida para trabajadores de aquellas empresas inscritas dentro del Plan Sumamos, que ha puesto en marcha la CEOE en colaboración con las comunidades autónomas. En este caso, las vacunaciones se realizan en los propios centros de trabajo. El Corte Inglés, por ejemplo, también ha estado vacunando a sus empleados mayores de 35 años con Janssen.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha trasladado ya al Centro Andaluz de Farmacovigilancia la muerte del hombre muerte al objeto de esclarecer si media una relación entre dicho fármaco y su fallecimiento. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha anunciado que Salud ya ha dado cuenta "al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, a nivel de la Agencia Española del Medicamento", y también "a la Agencia Europea del Medicamento".

El consejero ha hecho una llamada a la prudencia. “En España se han puesto hasta ahora 1.720.000 vacunas de Janssen, y es el primer caso donde puede haber una relación causa efecto", si bien ha aclarado que eso no significa que la haya, aunque de esa posibilidad ya se ha dado cuenta a las agencias del medicamento correspondientes, a nivel andaluz, español y europeo.

A partir de ahí, según ha señalado, "se hacen los estudios pertinentes y si hay una relación causa efecto, pues por supuesto se le comunica a la familia" y se pone en marcha "el expediente oportuno". "Pero ahora mismo tenemos a una persona con 36 años que falleció a las dos semanas de habérsele puesto la vacuna Janssen", mientras que desde Salud se ponen "al servicio de la familia, para los datos que necesite o que nos demanden", ofreciendo la información de forma clara, con "transparencia absoluta".

De modo que, cuando Aguirre disponga del "informe de la necropsia y de anatomía patológica" sobre este fallecimiento, pues se dará a conocer a los medios de comunicación. Pero antes será informada la familia, una vez se haya comprobado "qué microembolismo o embolismo ha habido, si ha habido una relación causal entre la vacuna" y el fallecimiento, o si "ha sido simplemente coincidencia en el tiempo".

La hermana del fallecido advierte que, de momento, la familia no tiene ningún informe ni notificación. “Cuando los tengamos, de confirmarse, iremos a por todas. Porque de momento lo único que tenemos es el cuerpo de mi hermano enterrado. Y cuando tengamos más cosas, pues nos moveremos, porque lo que queremos también es justicia para mi hermano”.

Sigue los temas que te interesan