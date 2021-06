Podemos monta desde el Gobierno una agresiva campaña contra el Banco de España por el SMI

Podemos ha lanzado desde el Gobierno una ofensiva sin precedentes contra el Banco de España, por sostener en un informe que la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada en 2019 ha impedido crear entre 100.000 y 184.800 empleos.

El informe destaca que esta medida ha resultado especialmente dañina para los jóvenes y los trabajadores menos cualificados, que ahora tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo. España es líder en desempleo juvenil, con una tasa de paro del 39,5% entre los menores de 25 años, que casi duplica la media europea.

En apenas 24 horas, dos ministras, Yolanda Díaz e Ione Belarra, han salido a desmentir las conclusiones de este dictamen, mientras que el diputado del partido morado Rafa Mayoral, desde la tribuna del Congreso, ha tachado de “impresentable” al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y ha animado a los ciudadanos a “correrlo a gorrazos”.

Rafa Mayoral llama "impresentable" al gobernador del Bando de España



Pero el ataque más virulento ha venido desde el medio oficioso de propaganda de Podemos, la web La última hora!, dirigida por la exasistente de Pablo Iglesias Dina Bousellham. La web afirmaba este miércoles que los economistas del Banco de España han emitido "sin ningún pudor" un informe "ideológico" y "basado en suposiciones", que "atenta además contra la población más vulnerable y con empleos de baja calidad".

La web señala, uno por uno, los nombres de los expertos que han hecho el informe, a los que acusa de “ponerse de parte de la explotación laboral”, y difunde el sueldo público de cada uno de los directivos de la entidad. Tras la ofensiva contra el Poder Judicial, el partido que tiene una vicepresidencia y cuatro ministerios en el Gobierno se lanza ahora a desacreditar al órgano supervisor del sistema bancario.

El encargado de abrir fuego fue el diputado de Podemos Rafa Mayoral, quien el martes dirigió desde la tribuna del Congreso de los Diputados durísimas descalificaciones contra el gobernador del Banco de España, al que tachó de “impresentable”

“Hoy siento mucha vergüenza, porque nuevamente el Banco de España ha vuelto a hacer de las suyas", afirmó Mayoral, "no nos habla de bancos ni de los problemas de las entidades financieras, no lo ha hecho en este tiempo ni cuando venía la crisis de 2008. Pero resulta que está muy preocupado porque el salario mínimo en este país no llega a los 1.000 euros, está preocupado porque dice que eso destruye empleo".

"Hay que correrlo a gorrazos"

"Hay que tener muy poca vergüenza", añadió el diputado de Podemos "para decir esto en un país como el nuestro, ¿de qué vivienda estamos hablando cuando la gente con el salario mínimo cobra menos de 1.000 pavos? ¿Y el gobernador del Banco de España se permite decirlo en un informe y firmarlo? ¿Y no se le cae la cara de vergüenza? Al gobernador del Banco de España habría que correrlo a gorrazos por impresentable”.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, utilizó el martes otro tono para reinterpretar el dictamen del órgano supervisor. Según aseguró Díaz en rueda de prensa desde la Moncloa, “en ningún caso, leído el informe en exhaustividad de todas sus páginas, habla de destrucción de empleo”.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, defendía la misma tesis este miércoles en TVE y aseguraba que es “meridianamente falso” que la subida del SMI haya destruido empleo.

“Lo que dice el informe del Banco de España, según sus cálculos que habría que ver cuáles son”, ha dicho la ministra, “es que se dejó de crear parte del empleo que se supone que se tenía que haber creado. Es importante el matiz porque es no es lo mismo destruir empleo que dejar de crear empleo. En ninguna parte del informe se puede leer que se haya destruido empleo”.

"Destrucción de empleos"

Pero la interpretación que realizan ambas ministras no responde a la realidad. El dictamen de los expertos del regulador cifra entre un 0,6 y un 1,1% la "pérdida de empleo neta" provocada por la subida del SMI (no un 0,003%, como sostiene la titular de Trabajo, Yolanda Díaz).

El informe añade que la medida aprobada por el Gobierno ha tenido un doble efecto: no sólo ha frenado la creación de empleo para los trabajadores menos cualificados, sino que éstos tienen ahora más dificultades para acceder al mercado laboral. Y concluye que “ambos márgenes habrían podido contribuir a la destrucción neta de contratos observada”.

La web de Podemos La última hora! ha dedicado este miércoles dos artículos a la polémica, llenos de descalificaciones. En uno de ellos, titulado "El Banco de España se pone de parte de la explotación laboral", el partido del Gobierno ataca personalmente a los seis economistas del supervisor que firman el informe, a los que señala por su nombre.

A continuación reprocha los elevados sueldos de los cargos públicos que forman los órganos de gobierno del supervisor: el gobernador Pablo Hernández de Cos (182.198 euros), la subgobernadora Margarita Delgado (172.299 euros), el secretario general Javier Priego, los directores generales (Óscar Arce, Concepción Jiménez, Ángel Estrada, Juan Ayuso, Alejandro Álvarez y Mercedes Olano) y los cinco directores generales adjuntos.

Podemos añade en su web que se trata del "mismo Banco de España que no vio inflarse la burbuja inmobiliaria ni venir la crisis de 2008". En aquel momento, el supervisor estaba presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, designado para el cargo por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.