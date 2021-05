Sábado de botellones en toda España: miles de desalojados, cientos de denuncias y dos detenidos

El primer fin de semana sin estado de alarma está dejando imágenes de centenares de personas bebiendo en la calle sin mascarilla y sin cumplir la distancia de seguridad. Macrofiestas, fiestas en domicilios, botellones en parques... han sido la tónica en un fin de semana de buen tiempo y gran movilidad entre provincias.

Uno de los epicentros del incumplimiento de las normas ha sido Barcelona, donde la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han desalojado sólo en la madrugada del domingo a más de 9.000 personas por formar aglomeraciones en espacios públicos de la ciudad.

La playa de Sant Miquel ha sido "el punto de máxima concentración", donde se han desalojado 2.000 personas. El paseo del Born y el de Lluís Companys han sido otros dos espacios de concentración masiva de personas que incumplían las medidas de seguridad, que "han sido desalojados sin incidentes". Urbana y Mossos también han inspeccionado y cerrado tres locales por incumplir el horario de apertura, permitido hasta las 23:00 horas.

877 denuncias en Salamanca

Otra ciudad donde ha aumentado la concentración de personas es en Salamanca. Sólo en este fin de semana, la Policía Local ha tramitado 877 denuncias por incumplimiento de la normativa sanitaria.

La mayor parte de ellas, 682, han sido formuladas entre las últimas horas del pasado viernes y las primeras de este domingo, principalmente por no llevar mascarilla, no guardar la distancia de seguridad, por el consumo de alcohol en la calle, ruidos y molestias en reuniones de pisos y exceso del límite de personas en esta. También han sido sancionados también varios establecimientos de ocio nocturno por no respetar el aforo máximo permitido.

Apuñalado en León

Misma situación en León, donde esta noche la Policía Local tramitó casi una decena de denuncias por consumo de alcohol en la vía pública. En una de las actuaciones, los agentes sancionaron a ocho personas que se encontraban en el Paseo Quintanilla a las 1:00 horas haciendo botellón.

Además, la Policía intervino en un incidente sanitario en el Parque de la Candamia donde una menor se desvaneció por ingesta de alcohol a las 20.00 horas. Se identificó a la joven y se avisó a sus padres.

En esta ciudad la Policía Local y la Policía Nacional investigan la muerte de un joven agredido por arma blanca en la zona de La Torre de capital leonesa esta madrugada mientras hacía un botellón.

Macrofiesta en Pamplona

Los botellones y la fiestas ilegales se multiplicaron este fin de semana en Pamplona. La Policía Municipal identificó la noche de este sábado a 151 personas que participaban en una macrofiesta, tanto adultos como niños, en el barrio pamplonés de Echavacoiz.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar, avisados por los vecinos, y comprobaron que la fiesta era ilegal y que todas las personas que se encontraban en el lugar incumplían todas las normas sanitarias establecidas. Por este motivo, se procedió a realizar un dispositivo para identificar a todos los participantes y terminar con la fiesta.

Además cuatro agentes de la Policía Municipal de Pamplona han resultado heridos este sábado por la noche en altercados que se produjeron cuando acudieron a varios botellones que se estaban realizando en las calles de la ciudad.

Los agentes se movilizaron tras varios avisos ciudadanos por molestias en la vía pública a varios botellones en la plaza Gazolaz, en la calle concejo de Sarriguen, en el parque Yamaguchi y en el parque de los Enamorados. A su llegada fueron recibidos con lanzamientos de botellas y otros objetos y con la quema de contenedores, además de cruzar varios de ellos en la vía pública.

Dos personas han sido detenidas y cuatro agentes de la Policía Municipal han resultado heridos, ha informado en un comunicado el cuerpo policial.